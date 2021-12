La chaîne de contrats intelligents de Syscoin est mise en service, alliant sécurité maximale et décentralisation

La phase 1 du lancement du NEVM de Syscoin est maintenant terminée. La couche 1 de la plate-forme protégée par Bitcoin pour les contrats intelligents EVM a atteint le réseau principal au bloc 1 317 500 aujourd’hui, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Les membres de la communauté peuvent désormais profiter de la sécurité POW de Bitcoin (BTC / USD) et de la flexibilité des contrats intelligents sur une chaîne modulaire, développée avec des objectifs de décentralisation infinie, d’abordabilité et d’évolutivité.

La base la plus sûre pour toutes les avancées EVM Layer 2

L’approche unique de Syscoin traite des critiques majeures de Bitcoin et Ethereum (ETH / USD). Votre sécurité POW est essentiellement une solution d’énergie verte grâce à l’exploitation minière combinée. Il réutilise les ressources, qui sont dépensées pour la sécurité de référence de Bitcoin.

Syscoin permettra à tous les projets basés sur EVM de bénéficier de l’évolutivité et des faibles frais de Syscoin NEVM grâce à la robustesse et à la compatibilité totale avec EVM, rendant les promesses de l’ETH 2.0 inutiles.

Les projets ETH peuvent migrer vers Syscoin et économiser sur les frais

Les projets exécutés sur Ethereum peuvent migrer vers la plate-forme Syscoin et économiser presque le montant total des frais de transaction, en répercutant les économies sur leurs utilisateurs.

Jagdeep Sidhu, développeur principal de Syscoin, a commenté :

Syscoin utilisera les meilleures fonctionnalités des deux principales crypto-monnaies, à savoir Bitcoin et Ethereum. Par conséquent, Syscoin fournira la sécurité offerte par Bitcoin tout en maintenant la capacité de planification d’Ethereum. Des applications évolutives seront montées sur ce système via ZKP qui comprendra notre modèle de coût décentralisé proposé sur les tarifs du gaz Ethereum.

Phase 2 pour apporter la vitesse de l’éclair à travers les piles ZK

La phase 2 du lancement du NEVM de Syscoin apportera des accumulations de ZK et une dynamique impressionnante à des vitesses allant jusqu’à 210 000 TPS au cours du premier trimestre de l’année prochaine. Au troisième trimestre, la plate-forme présentera sa technologie propriétaire Validium dans le cadre de la phase 3. Elle atteindra une vitesse de 4 millions de TPS, ce qui garantira que la plate-forme Syscoin reste viable à long terme.

Partenariats avec les principales plateformes numériques

Les partenaires de Syscoin dans l’initiative NEVM incluent Gold Standard DAO, une monnaie de réserve décentralisée adossée à de l’or, Luxy, un marché NFT puissant et intuitif, Pegasys, le premier DEX et AMM construit sur le NEVM de Syscoin, Orai, la première blockchain IA Oracle de le monde, et plus encore.

La chaîne de contrats intelligents post Syscoin est mise en ligne, alliant sécurité maximale et décentralisation, apparue en premier sur Invezz.