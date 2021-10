La chaîne de grands magasins thaïlandaise teste sa propre crypto-monnaie

Une chaîne de grands magasins thaïlandaise teste sa propre crypto-monnaie à l’intention des employés en vue de l’offrir aux clients à l’avenir.

Central Retail Corp., le plus grand développeur de centres commerciaux de Thaïlande, distribue son « C-Coin » basé sur la blockchain à 80 000 employés sur une base de mérite pour l’utiliser comme substitut à l’argent liquide dans ses magasins, a rapporté jeudi Bloomberg. Le C-Coin pourrait être étendu aux clients une fois les tests des employés terminés. Kowin Kulruchakorn, directeur de l’innovation pour la branche technologique de Central Retail Corp. son site Web, Central Retail Corp. exploite plus de 2 000 magasins dans 54 provinces de Thaïlande, ainsi que plus de 100 au Vietnam et neuf en Italie.

