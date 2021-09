La chaîne de hamburgers expose une énorme affiche qui nomme Bitcoin, Pornhub, TikTok et OnlyFans parmi les 6 addictions de Madrid

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La publicité intelligente pour The Fitzgerald nomme ce qui est considéré comme « dépendance à Madrid ». Parmi eux se trouvent le joint de hamburger, l’application et les politiciens populaires… et Bitcoin !

La publicité intelligente est certainement attrayante. Et si en plus, la publicité implique d’inclure des sujets qui sont à la mode ou qui sont “de notoriété publique” parmi la population, encore plus. Eh bien, c’est ce qui s’est passé aujourd’hui avec le lancement de la chaîne de hamburgers The Fitzgerald, qui a annoncé l’ouverture d’un nouveau site à Madrid, avec une enseigne gigantesque dans un quartier central de la capitale espagnole.

Ici, il le montre sur Instagram:

Immédiatement, les réseaux sociaux ont explosé, des milliers de personnes ont partagé les images, avec des commentaires pour et contre, mais bon, c’est ça la publicité : parler.

La chose intéressante est que The Fitzgerald a décidé de faire une publicité pour les 6 “addictions” de Madrid et nomme, comme le deuxième d’entre eux, Bitcoin. Si populaire est-il là-bas alors?

En premier lieu dans l’affiche, ils ont mis OnlyFans, le site Web populaire sur lequel les créateurs de contenu proposent des images et des vidéos à leur public en échange d’un abonnement ; la deuxième dépendance nommée est Bitcoin ; le troisième, la présidente régionale, Isabel Díaz Ayuso ; le quatrième, le restaurant de hamburgers lui-même (dans le cadre de sa promotion) ; le cinquième, le réseau social Tik-Tok, très populaire auprès des adolescents et des jeunes dans la vingtaine notamment ; et le sixième site porno le plus visité : PornHub.

Ceci, comme le disent les médias espagnols, fait partie de sa nouvelle campagne publicitaire, qui, sous le slogan Bienvenue dans le mouvement (Bienvenue dans le mouvement), a inclus l’énorme affiche avec cette liste dans un immeuble du centre de la capitale pour faire connaître son débarquement à la Villa et à Corte. Là-bas, ils ont déjà un restaurant et ouvriront trois autres magasins dans trois semaines, avec une prévision d’une dizaine d’ouvertures dans tout le pays tout au long de 2021, indique le journal El Español.

La folie sur Twitter

Ici on peut voir des photos et quelques réactions sur les réseaux sociaux :

Un nouveau joint de hamburgers arrive à Madrid et est présenté avec une publicité frappante. ???? La société Fitzgerald Burger. pic.twitter.com/phYFjuUAI4 – Iker Huarte (@ikerhuarte) 7 septembre 2021

Que pensez-vous de cette campagne ? Il vient de The Fitzerald, une chaîne de hamburgers valenciens qui se développe à tout prix dans toute l’Espagne. pic.twitter.com/1cfXWsK9et – Jon (@JonRUrk) 8 septembre 2021

Que pensez-vous de cette campagne #TheFitzgerald à Madrid ? Étant lié à des sujets controversés tels que Pornhub et Onlyfans pour le moment, je ne sais pas si c’est une stratégie réussie, mais cela vaut la peine d’en parler. Mieux vaut qu’ils parlent de la marque même s’ils en parlent mal ? Quel est ton opinion? #Marketing pic.twitter.com/pErKKtVmMF – Alba Brotons (@codigobuho) 8 septembre 2021

Bien que Bitcoin soit dans la publicité, ni sur le web ni dans les réseaux n’indique qu’il s’agit d’un moyen de paiement, d’après ce que vous voyez, il ne s’agit que d’une stratégie promotionnelle utilisant des termes à la mode.

Plusieurs fois, Bitcoin a été utilisé comme publicité dans les espaces publics. L’année dernière, par exemple, Binance a fait de la publicité sur les bus londoniens.

