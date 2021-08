Paiements et marchands

La chaîne de restauration rapide Quiznos commence à accepter Bitcoin en partenariat avec Bakkt

Sandwich Shop Quiznos s’est associé au marché des actifs numériques Bakkt Holdings pour permettre à ses clients de payer avec la crypto-monnaie.

Quiznos utilisera Bakkt App, le service de portefeuille numérique de Bakkt, pour déployer les nouvelles options de paiement crypté dans les semaines à venir dans plusieurs de ses emplacements sélectionnés à travers Denver, y compris «l’emplacement à fort trafic de l’aéroport de Denver».

Le partenariat avec Bakkt leur permettra d’accepter BTC directement au point de vente et de permettre des transactions rapides et transparentes, a déclaré Mark Lohmann, président de REGO Restaurant Group, propriétaire de Quiznos, dans un communiqué.

« Alors que nous poursuivons notre parcours de transformation numérique et répondons à la demande des consommateurs mobiles et du millénaire pour des options de paiement alternatives et crypto-monnaies, nous sommes ravis d’offrir un autre moyen accessible aux clients d’acheter un repas. »

Les clients devront télécharger l’application Bakkt, acheter du BTC et l’utiliser pour acheter leur repas Quiznos. Ils recevront également 15 $ de BTC en récompense.

En commençant par quelques emplacements seulement, si le pilote fonctionne bien, cette nouvelle capacité peut également être étendue à d’autres emplacements Quiznos à travers le pays.

Grâce à ce partenariat, “nous apportons … l’utilité du bitcoin au marché grand public”, a déclaré Sheela Zemlin, directrice des revenus chez Bakkt.

La société de cryptographie a récemment lancé son application grand public et, fin mars, l’application Bakkt est sortie pour iOS et Android. Initialement, il prenait en charge environ 200 marques différentes, dont Best Buy, Starbucks, Fiserv et d’autres.

Bitcoin/USD BTCUSD

39 155.8403$587.341.50 %

Volume 24,54 bVariation 587,34$Ouverture 39 155,8403$Circulation 18,78 mMarket Cap 735,19b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.