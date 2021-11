La chaîne de supermarchés Kroger acceptera les espèces Bitcoin cette saison des fêtes

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La crypto-monnaie née d’un hardfork Bitcoin sera acceptée dans 2 700 épiceries aux États-Unis.

La chaîne de supermarchés américaine Kroger, qui dessert quotidiennement 11 millions de clients, accepte les paiements en crypto-monnaies pendant la période de Noël.

Selon un communiqué de presse publié aujourd’hui, le grand détaillant acceptera Bitcoin Cash (BCH) dans les 2 700 magasins de sa chaîne : Baker’s, City Market, Dillons, Fred Meyer, QFC et autres, ainsi que pour les achats en ligne.

La déclaration indique que cette acceptation sera à partir du 1er décembre 2021, toute la famille de magasins Kroger acceptera Bitcoin Cash pour tous les achats en magasin et en ligne.

« Chez Kroger, nous nous engageons à offrir à nos clients la meilleure expérience d’achat possible. Tout au long de la pandémie, les paiements sans numéraire ont prospéré et nous considérons la crypto-monnaie comme une progression naturelle de la tendance à moins traiter l’argent physique », a déclaré Rodney McMullen, président et chef de la direction de Kroger. « L’intégration de Bitcoin Cash dans nos plateformes de paiement nous permet de faire exactement cela, maintenant et pour les années à venir. »

Il ajoute que Kroger pourrait ajouter des centaines de cryptos en quelques mois. « Pour les clients, l’expérience de paiement changera légèrement. Au lieu d’utiliser leur carte ou de l’argent liquide, ils pourront scanner un code QR fourni par le commerçant qui leur facturera automatiquement le montant au taux de change actuel en Bitcoin Cash. »

N’oubliez pas qu’à la fin de 2020, Kroger a annoncé sa première grande initiative de cryptographie : les utilisateurs de Lolli, une plate-forme de récompenses basée sur la cryptographie avec plus de 1 000 partenaires de vente au détail, peuvent gagner du Bitcoin en récompense pour les achats effectués chez Kroger.

Pour le moment, Kroger prévoit d’échanger la crypto-monnaie contre des pièces stables près du point de réception, mais n’exclut pas la possibilité d’en garder éventuellement un pourcentage dans votre solde.

Soit dit en passant, la nouvelle ne semble pas encore avoir affecté le prix du Bitcoin Cash, qui vaut 0,2% de moins qu’hier à la même heure, selon les données de CriptoMercados.

Plus de supermarchés

D’autres supermarchés se sont ouverts au monde de la cryptographie. En 2019, Safeway, une autre grande chaîne de supermarchés américaine, a commencé à offrir des récompenses Bitcoin via Lolli, à l’instar de Kroger.

En 2019, nous avons également dit que dans certains supermarchés américains, vous pouviez acheter du Bitcoin.

Même en Amérique latine, l’adoption par ces établissements commence : au Venezuela, la chaîne BioMercados a commencé à accepter la crypto comme moyen de paiement en juin. Une initiative similaire a également été annoncée dans le pays des Caraïbes par la chaîne Sigo.

