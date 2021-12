La chaîne de télévision française obtient un regard exclusif à l’intérieur d’Apple Park, interviewe des dirigeants d’Apple

Après un aperçu du lieu de travail de l’équipe de conception d’Apple, Apple a également ouvert ses portes à une chaîne de télévision française offrant à ses téléspectateurs des images exclusives d’Apple Park et de la vie à l’intérieur. La chaîne de télévision française TF1 a eu accès au siège d’Apple, Apple Park, et a eu l’occasion de rencontrer des dirigeants d’Apple.

Dans cette histoire de quatre minutes, les téléspectateurs ont la possibilité d’en savoir plus sur cet « immense campus conçu par Steve Jobs » qui est « aussi grand que 1 000 terrains de football » et qui abrite 12 000 employés.

Si l’équipe des journalistes a pu se promener à l’intérieur de l’Apple Park, TF1 note que la « culture du secret se fait sentir à chaque instant. De nombreuses portes sont restées fermées et chaque lieu filmé est sujet à négociation.

Avec de nombreuses images de drones et des employés au visage flou, les trois seuls employés d’Apple qui apparaissent dans l’histoire sont Greg Joswiak, vice-président du marketing mondial d’Apple, le Dr Sumbul Desai, vice-président d’Apple Santé, et Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement et des affaires sociales. initiatives.

Comme d’habitude, quand on parle d’Apple Park, ses dirigeants se souviennent toujours de la vision de Steve Jobs :

« Lorsque Steve Jobs a conçu Apple Park, il voulait créer l’immeuble de bureaux du futur. Il voulait un endroit où les gens sortent du bureau, où ils se rencontrent par hasard, collaborent et échangent des idées. Il voulait que ce soit un endroit où les gens peuvent marcher », a déclaré Greg Joswiak.

TF1 précise que si de nombreux salariés sont encore à la maison, certains d’entre eux qui travaillent depuis Apple Park se concentrent sur la santé, qui est l’une des priorités de l’entreprise :

« Notre objectif est de fournir des données utiles aux utilisateurs mais aussi à leurs médecins. Nous ne voulons pas remplacer cette relation médecin-patient, mais nous voulons l’améliorer », a déclaré le Dr Sumbul Desai.

Alors que la confidentialité des données est une autre priorité d’Apple, l’entreprise a fait de gros efforts pour devenir une entreprise sans carbone d’ici 2030, avec Lisa Jackson à la tête de cet objectif :

« C’est ce que nos clients attendent », a déclaré Lisa Jackson. « Et pour nous, cela signifie être plus conscient des matériaux que nous utilisons, en réutiliser certains, et innover pour prendre en compte ce recyclage lors de la conception de nos produits. »

Vous pouvez regarder le rapport de quatre minutes sur Apple Park ici.

