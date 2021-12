La chaîne d’information française obtient un accès rare à Apple Park, «l’un des endroits les plus secrets de la planète»

La chaîne d’information française TF1 a obtenu un accès rare et exclusif à Apple Park, le qualifiant de « l’un des endroits les plus secrets de la planète » tout en s’adressant aux principaux dirigeants d’Apple, tels que son vice-président senior du marketing, Greg Joswiak, et plus encore.



À Cupertino, en Californie, « Apple Park » est rarement accessible à quiconque n’est pas un employé d’Apple. Avant la crise sanitaire mondiale, Apple organisait des événements en personne sur le campus, mais ceux-ci, même, étaient très limités, les invités étant limités au Steve Jobs Theatre et non au bâtiment principal lui-même.

TF1 a partagé de nouvelles images à l’intérieur de ‌‌Apple Park‌‌, montrant des membres du personnel en train de parler [about] et probablement travailler sur la prochaine génération de produits, logiciels et services Apple.

Comme prévu, les images n’offrent aucun aperçu de produits inédits, même certaines d’entre elles présentant des vues floues des bureaux et des pièces où des produits nouveaux et inédits peuvent être conservés. Les visages des employés d’Apple sont également floutés dans le segment pour protéger leur identité.

TF1 a déclaré que pendant leur séjour à ‌Apple Park‌, de nombreuses portes restent fermées et partout où ils ont filmé des négociations avec Apple. S’adressant à TF1, Greg Joswiak, également connu sous le nom de Joz, a déclaré que lorsque Steve Jobs a conçu « Apple Park », il souhaitait créer un bureau pour l’avenir.

Lorsque Steve Jobs a conçu Apple Park, il voulait créer l’immeuble de bureaux du futur. Il voulait un endroit où les gens quittent le bureau, où ils se rencontrent par hasard, collaborent et échangent des idées, il voulait donc que ce soit un lieu de promenade.

Le rapport ajoute que les employés participent à des réunions formelles qui peuvent se tenir dans de grandes salles de conférence pendant qu’ils se promènent autour de « Apple Park » pour promouvoir la créativité. Apple est en passe de devenir la première entreprise au monde à 3 000 milliards de dollars, et Joz a déclaré qu’il pensait qu’Apple était « dans une position où, si nous pouvons imaginer quelque chose, nous pouvons le créer. Nous pouvons le concrétiser ».

L’une des principales priorités d’Apple est la santé, et pendant leur séjour à ‌Apple Park‌, l’équipe de TF1 a eu la chance de s’entretenir avec le Dr Sumbul Desai, vice-président de la santé d’Apple. « Notre objectif est de fournir des données utiles aux utilisateurs et aussi à leurs médecins. Nous ne voulons pas remplacer cette relation médecin-patient, mais nous voulons l’améliorer », a déclaré le Dr Desai.

« Ce qui est très important, c’est que les utilisateurs puissent choisir élément par élément les données qu’ils autorisent et Apple ne reçoit et ne voit aucune de vos données. Elles restent à l’intérieur de l’appareil », a-t-elle ajouté concernant la confidentialité des données de santé des utilisateurs.

TF1 s’est également entretenu avec Lisa Jackson, vice-présidente environnement d’Apple, sur les initiatives et les efforts de l’entreprise pour protéger l’environnement. ‌Apple Park‌ lui-même est recouvert de panneaux solaires sur son toit, ce qui contribue à réduire son empreinte carbone et sa consommation d’énergie. « C’est ce qu’attendent nos clients. Et pour nous, cela signifie être plus attentif aux matériaux que nous utilisons, en réutiliser certains et innover pour prendre en compte ce recyclage dès la conception de nos produits », a déclaré Jackson.

L’intégralité du segment français de près de quatre minutes du regard exclusif de TF1 sur Apple Park‌ est disponible ici.