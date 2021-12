La chaîne HiFi de Spotify pourrait être retardée jusqu’en 2022, car les utilisateurs d’Apple Music profitent gratuitement de Lossless

Nous arrivons à un an depuis que Spotify a annoncé son offre HiFi qui devait être lancée dans le courant de 2021. Cependant, avec à peine une semaine restante, Spotify est sur le point de manquer cette date limite. Pendant ce temps, les auditeurs d’Apple Music peuvent profiter de l’audio HiFi Lossless sans frais supplémentaires depuis juin.

Tout au long du mois de février, Spotify a annoncé que sa fonction HiFi serait un module complémentaire pour ses abonnés premium. Lors de son événement « Stream On », Spotify a même demandé à Billie Eilish et Finneas de parler de la fonctionnalité et a déclaré que l’audio HiFi était l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs.

Spotify n’a jamais partagé combien coûterait le module complémentaire, mais que la HiFi arriverait sur certains marchés « plus tard cette année ».

Avance rapide jusqu’en mai et il semblait que Spotify était sur le point de lancer HiFi alors que les utilisateurs commençaient à voir un problème d’icône «HiFi» dans l’application. Cependant, il s’est avéré que ce n’était rien.

Mais aussi en mai, Apple a annoncé l’audio HiFi sans perte avec Dolby Atmos Spatial Audio pour Apple Music et l’a rapidement lancé un mois plus tard lors de la WWDC 21 en juin.

Au second semestre, nous n’avons rien entendu de Spotify sur la fonctionnalité. Mais comme l’a noté The Verge, une vidéo d’intégration a fuité pour la fonctionnalité en août.

Comme le souligne Chris Welch de The Verge, Apple Music battant Spotify en HiFi et l’offrant aux abonnés sans frais supplémentaires, cela a peut-être forcé Spotify à annuler son projet de facturer un supplément pour la fonctionnalité. Et perdre cette incitation financière aurait pu le faire tomber sur la liste des priorités de Spotify.

Nous avons contacté Spotify pour lui demander une mise à jour sur ses plans HiFi. Vous attendez toujours Spotify HiFi ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

