La chaîne Roku redonnera vie à 30 émissions de Quibi le 20 mai – .

Il existe plus de services de streaming que nous ne pouvons espérer suivre à ce stade, mais cela n’empêche pas Roku de se joindre à sa propre programmation originale. Jeudi, la société a annoncé que 30 Roku Originals feraient leurs débuts sur The Roku Channel le 20 mai. Roku a acquis le catalogue de Quibi après la fermeture du service de streaming malheureux, donc si vous vous êtes déjà inscrit à Quibi, ces émissions devraient vous sembler familières.

Contrairement à la plupart des autres services de streaming, The Roku Channel est totalement gratuit sur les appareils pris en charge. Si vous souhaitez faire un essai routier, vous pouvez accéder à The Roku Channel en ligne sur therokuchannel.roku.com.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Voici les synopsis de tous les originaux Roku à venir sur la chaîne Roku jeudi prochain:

#FreeRayshawn – Du producteur exécutif Antoine Fuqua, #FreeRayShawn primé met en vedette Stephan James dans le rôle d’un accusé dont le chemin difficile vers l’exonération – et la survie – dépend de la confiance en un étranger (Laurence Fishburne) et du fait de demander à une nation de témoigner.

À propos du visage – Rosie Huntington-Whiteley se rapproche des plus grandes icônes de la beauté d’aujourd’hui, notamment Kylie Jenner, Huda Kattan et bien d’autres, pour entendre leurs histoires, leurs inspirations et apprendre ce qu’il faut pour bâtir un empire de la beauté.

Mauvaises idées avec Adam Devine – Adam Devine a toujours eu soif d’aventure. Alors que la plupart évitent le danger, Adam non seulement y fait face – mais il ajoute sa propre tournure pour faire de ce qu’il fait une très mauvaise idée. Maintenant, il a encordé ses amis célèbres pour qu’ils viennent faire le tour.

Écorce – L’entrepreneur Heartthrob Tyler Cameron et l’architecte d’intérieur Delia Kenza construisent des maisons pour chiens de luxe personnalisées pour les amis à fourrure de clients célèbres.

Gros Rad Loup – American Apparel a d’abord été célébrée pour sa publicité provocante et son message de changement social. Puis l’imprévisibilité de son fondateur a fait imploser l’entreprise emblématique. C’est l’histoire de la marque – bonne, mauvaise et moche – racontée par les personnes qui l’ont vécue.

Blackballed – Nominé pour la meilleure émission sportive par Critics Choice Real TV Awards. La série met en lumière les cinq jours des séries éliminatoires de la NBA 2014, lorsque Doc Rivers, Chris Paul, DeAndre Jordan et les LA Clippers ont dirigé un mouvement sans précédent d’athlètes pour responsabiliser le racisme.

Centre de table – Le fleuriste visionnaire et l’hôte Maurice Harris interviewent des créatifs sur leur processus. Alors qu’ils parlent de leur voyage, Maurice utilise ses incroyables compétences en conception de fleurs pour créer une belle pièce maîtresse qui reflète leur conversation.

Cour de Chrissy – Les cas sont réels. Les décisions sont juridiquement contraignantes. Et le juge… c’est Chrissy Teigen.

Coupe de Joe – Joe Jonas a fait le tour du monde en tant que pop star. Il est maintenant prêt à l’explorer en tant que Joe moyen. Alors qu’il parcourt huit villes à travers le monde, des amis célèbres l’aideront à les découvrir en tant que local.

Die Hart – Kevin Hart, jouant une version de lui-même, est dans une quête défiant la mort pour devenir une star d’action. Et avec un peu d’aide de John Travolta, Nathalie Emmanuel et Josh Hartnett… il pourrait bien réussir.

Vaisselle – Prenez deux candidats chef les yeux bandés. Soufflez un plat sur leur visage. Puis faites-les recréer pour que des juges célèbres gagnent un prix en argent. Animé par Tituss Burgess

Factice – Une écrivaine en herbe (Anna Kendrick) se lie d’amitié avec la poupée sexuelle de son petit ami et les deux affrontent le monde ensemble.

Se battre comme une fille – Dix femmes. Associé à des superstars de la WWE. Ensemble, ils trouvent la force, le courage et la capacité de se transformer à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

Renversé – Jann et Cricket pensent qu’ils ont ce qu’il faut pour devenir le nouveau couple de house-flipping de la télévision. Malheureusement, un cartel de la drogue mexicain le pense aussi. Maintenant, le duo délirant doit survivre à leur nouveau projet – la rénovation des manoirs du cartel.

Le fugitif – Mike Ferro est un homme innocent en fuite, désespéré pour effacer son nom. Clay Bryce est le flic déterminé qui tente de le retrouver. Que la poursuite commence.

Gayme Spectacle – Briller. Arcs en ciel. Grandes entrées. Matt Rogers et Dave Mizzoni accueillent deux concurrents hétérosexuels dans une série de défis physiques, mentaux et de performance pour tester leurs connaissances gays. Qui régnera à jamais en tant que «reine des détroits»?

Le fer aiguise le fer – Les meilleurs athlètes professionnels de différents sports s’affrontent ensemble dans la salle de sport et échangent des secrets d’entraînement. Il y aura de la sueur. Il y aura de la douleur. Mais surtout, ils apprendront ce qui se donne cet avantage pour être le plus grand.

Derniers regards – Il y a un côté sombre au glamour. Dakota Fanning raconte cette véritable série de documentaires sur la criminalité qui examine les crimes de la vie réelle qui ont secoué l’industrie de la mode, racontés par les personnes les plus proches de chaque cas.

Allons-y avec Tony Greenhanré – Artiste incroyable. Articulations à couper le souffle. Des esprits époustouflés. Le virtuose Tony Greenhand conçoit et fabrique des créations à fumer époustouflantes spécialement conçues pour les clients célèbres de stoner.

Jeu le plus dangereux – Un homme (Liam Hemsworth) désespéré et endetté. Dans un thriller dystopique où le chasseur s’avère être le chassé. Jeu sur. Interprétation: Liam Hemsworth, Christoph Waltz

Murder House Flip – Un spectacle non conventionnel de rénovation domiciliaire qui s’attaque aux maisons les plus tristement célèbres du pays: celles connues pour les meurtres mystérieux dans leurs murs. Les designers Joelle et Mikel enlèvent les taches du passé et rendent merveilleuses des maisons autrefois morbides.

Meurtre sans boîte – Une épée de samouraï. Un tomahawk. Un magazine Playboy. Déballez ces éléments de preuve réels et plus encore tout en écoutant les détectives, les procureurs et les témoins qui ont aidé à résoudre les cas réels.

Chemises de nuit – La scène attend. Sasha Velour et ses membres de la distribution se préparent pour la plus grande vitrine de drag de leur vie. Attendez-vous à du cœur, de l’humour et un sacré glamour.

Prodige – Une série de documents sportifs qui met en lumière les meilleurs jeunes athlètes quelques instants avant leur grande pause.

Punk’d – Punk’d est de retour, et personne n’est en sécurité! La série emblématique revient avec Chance the Rapper en tant qu’hôte – organisant les plus grandes farces dans les coulisses. Les plus grandes stars sont sur le point d’apprendre ce qui se passe si leur destin dépendait du hasard.

Reno 911! – Reno 911! permet aux téléspectateurs de monter au fusil de chasse avec les courageux hommes et femmes du département du shérif de Reno alors qu’ils établissent la loi et mettent tout en jeu. Le Reno 911! la caméra ne clignote pas – et lorsque le danger est proche, le département du shérif de Reno sera plus proche.

Redevance – Royalties est une interprétation de l’histoire souvent inédite des auteurs-compositeurs derrière les plus grands succès mondiaux. Il suit le duo de compositeurs hétéroclites Sara et Pierce alors qu’ils naviguent dans les défis étranges et hilarants de la création de grandes chansons pour des artistes fous.

Forme des pâtes – Le chef Evan Funke est en voyage culinaire à travers l’Italie pour toutes les pâtes oubliées que vous pouvez manipuler.

Mille mercis – De grands noms. Beaucoup d’argent. Grand don. Aaron Rodgers, Jennifer Lopez et d’autres lancent une chaîne de gentillesse, chacun offrant 100000 $ à une personne sans méfiance qui a eu un impact positif sur sa vie – avec une prise. Regardez le déroulement de la chaîne «payez en avant».

Toi N’est-ce pas J’ai ces – Ce n’est pas une émission sur les baskets. C’est une émission sur la culture des sneakers. S’intégrer. Et appartenir à quelque chose de plus grand que vous-même. Le meilleur de tous? Lena Waithe est dedans.

Top Deal du jour Les nouveaux AirTags chauds d’Apple sont enfin de retour en stock sur Amazon – dépêchez-vous avant qu’ils ne se vendent à nouveau! Prix: 29,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.