METALLIQUEest à tirage limité SiriusXM canaliser Metallica obligatoire est de retour.

Dit METALLIQUE: « Nos amis de SiriusXM nous ont invités à nouveau en tant que Metallica obligatoire revient avec de la musique et du contenu que nous avons organisés, spécialement pour cette occasion ! Ils nous aideront également à célébrer la prochaine réédition de The Black Album et la sortie de « La liste noire de Metallica », tous deux sortis la semaine prochaine.

“Aujourd’hui, la chaîne lance une diffusion de trois semaines côté radio, tandis que vous pourrez diffuser Metallica obligatoire sur l’application SXM jusqu’à la fin de l’année. Nous prendrons le relais SiriusXM‘s Métal liquide Canal 40 du 1er au 15 septembre, puis passez au canal 104 jusqu’au 22 septembre.

“Il y a quelque chose pour tout le monde sur Metallica obligatoire, car nous proposons de la musique couvrant l’ensemble de notre catalogue, y compris des concerts en direct et des morceaux rares. Nous serons à l’antenne pour parler de notre musique, jouer certains de nos artistes préférés, raconter des histoires personnelles, et plus encore. Vous entendrez également des chansons et des commentaires de certains des artistes qui ont contribué à « La liste noire de Metallica ».

« Restez à l’écoute de Metallica obligatoire tout au long de la journée, que vous l’écoutiez en voiture ou sur mobile. La chaîne diffusera TROIS concerts chaque jour – un à 12 h HE, 18 h HE et minuit HE – couvrant plus de quatre décennies de musique des années 80 aux années 80. WorldWired Visiter.

« Pas d’abonné ? Pas de problème ! Vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire pour un essai gratuit de 3 mois. Découvrez les nombreuses façons dont vous pouvez désormais profiter SiriusXM sur SiriusXM.com.”

Metallica obligatoire a été initialement lancé en 2009 pour coïncider avec l’intronisation du groupe dans le Temple de la renommée du rock and roll.

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” — a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et MTV statut de nom de ménage dominant. La réception de l’album par la presse a été de la même manière, se construisant au fil des ans à partir du top 10 du 1991 Village Voice Pazz & Jop les critiques nationaux sondent pour devenir une présence constante dans les 500 plus grands albums de tous les temps de Rolling Stone. L’impact et la pertinence de l’album ne cessent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté en tant qu’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Pour commémorer son 30e anniversaire, le GrammyBlack Album, 16 fois certifié disque de platine, reçoit sa réédition définitive le 10 septembre via le propre album du groupe. Enregistrements noircis. Remasterisé pour une qualité sonore ultime, The Black Album remaster sera disponible en plusieurs configurations, y compris un double vinyle LP de 180 grammes, un CD standard et une édition étendue de 3 CD, un coffret de luxe numérique et en édition limitée (contenant l’album remasterisé sur 180 grammes 2LP, un picture disc, trois LP live, 14 CD (contenant des mixages bruts, des démos, des interviews, des live shows), 6 DVD (contenant des extraits, des coulisses, des vidéos officielles, des live shows), un livre relié de 120 pages, quatre laminés de tournée, trois lithos, trois médiators, un METALLIQUE cordon, un dossier avec des feuilles de paroles et une carte de téléchargement).

