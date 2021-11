La chaîne YouTube de Digital Foundry piratée par Cryptobros est supprimée

La chaîne YouTube d’experts techniques Digital Foundry a été supprimée pour avoir enfreint les directives de la communauté après avoir été piratée pour la première fois, puis a commencé à diffuser des conneries d’escroquerie crypto plus tôt dans la journée.

Les fans ont d’abord remarqué que quelque chose se passait lorsqu’ils ont visité la chaîne – ou que ses vidéos leur ont été diffusées sur la page d’accueil de YouTube – et ont vu que les gens qui parlaient normalement de comparaisons de framerate et de problèmes de résolution diffusaient pour une raison quelconque une présentation d’Elon Musk sur sa vanité galactique. projet, SpaceX.

Si l’utilisation de Musk ne vous avait pas déjà indiqué où cela allait, la page a également changé son nom en « Space X », puis a commencé à diffuser des vidéos pour une arnaque à la crypto-monnaie. Something Digital Foundry a rapidement pu confirmer :

Peu de temps après, toute la chaîne a disparu, le contenu de Digital Foundry « terminé pour violation des directives de la communauté YouTube », probablement en raison du type de contenu que les escrocs diffusaient.

Au moment de la publication, la chaîne est toujours en panne, affichant une erreur 404 à toute personne essayant de voir la page principale de Digital Foundry ou l’une de ses vidéos. Alors qu’ils travaillent dans les coulisses avec YouTube pour essayer de remettre les choses en marche, une grande partie de leur contenu, y compris de nombreuses vidéos, est toujours disponible sur Eurogamer.

Si vous n’avez jamais apprécié leur travail auparavant – et nous les avons liés d’innombrables fois au fil des ans – Digital Foundry se décrit essentiellement comme:

Digital Foundry est spécialisé dans l’analyse technique du matériel et des logiciels de jeu, en utilisant des systèmes de capture de pointe et des logiciels sur mesure pour vous montrer à quel point les jeux et le matériel fonctionnent, en visualisant précisément ce dont ils sont capables.

Ils sont absolument des leaders dans le domaine de « c’est ainsi que ce jeu fonctionne sur ce système » et « ce système exécute ce jeu multiplateforme le mieux », donc si ce genre de panne technique est votre truc, assurez-vous de visiter leur page et regardez quelques vidéos… chaque fois que la page est réellement sauvegardée.