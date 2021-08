La chaîne YouTube officielle de “The Ed Sullivan Show” atteint 150 millions de vues

Le nombre total de vues de la chaîne YouTube officielle de The Ed Sullivan Show a dépassé les 150 millions. Sur cette somme, 100 millions ont été accumulés depuis que les archives de la célèbre émission de variétés de longue date ont considérablement augmenté leur portée via un accord mondial de droits numériques entre UMe et SOFA Entertainment Inc. La bibliothèque englobe les 23 ans d’existence historique de l’émission aux heures de grande écoute. sur CBS.

Les clips les plus regardés incluent Elvis Presley« Hound Dog », « Don’t Be Cruel » et « Love Me Tender » ; les Jackson 5‘s “Je veux que tu reviennes”, “Medley: Stand!, Qui t’aime, je veux que tu reviennes” et “Qui t’aime”; Neil Diamant‘s « Doux Caroline ; » les mamans et les papas‘ « California Dreamin’ » et « lundi, lundi ; » et Tom Jones‘ “Délila.”

« UMe et SOFA Entertainment ont entrepris de transformer un incroyable trésor de The Ed Sullivan Show à l’ère du streaming et à de nouveaux publics », a déclaré Bruce Resnikoff, président et chef de la direction d’UMe. “C’est extrêmement gratifiant d’atteindre 150 millions de vues à vie sur YouTube et les deux tiers de ce nombre depuis le lancement de notre initiative mondiale de streaming ensemble.

“Ed Sullivan était un pionnier de son temps et est responsable de nombreuses performances télévisées cruciales et de moments importants de l’histoire du divertissement. Ce jalon souligne l’incroyable réponse que nous avons constatée l’année dernière alors que les fans ont adopté le streaming de ces performances incroyables. »

Andrew Solt, PDG de SOFA Entertainment, ajoute : « Lorsque cette initiative de streaming a commencé, SOFA Entertainment s’est engagé dans une nouvelle voie avec la gestion du catalogue du Ed Sullivan Show entre les mains de mon fils, Josh. Nous avons convenu que la poursuite de notre relation de plusieurs décennies avec l’UMe était cruciale pour réussir à rendre ces segments historiques et mémorables accessibles aux personnes du monde entier. Atteindre 150 millions de vues à vie est une réalisation passionnante. »

Josh Solt, aujourd’hui président de SOFA Entertainment, déclare : « UMe partage la vision de SOFA Entertainment de rendre The Ed Sullivan Show accessible aux fans existants et aux générations futures. Cette étape importante est une première étape importante dans la réalisation de notre objectif commun. »

Suivez la chaîne YouTube officielle de The Ed Sullivan Show, qui ajoute quotidiennement de nouvelles vidéos d’archives.