La chaise dont vous avez besoin pour travailler plus confortablement est en vente 40 euros moins cher | La vie

Obtenir une chaise de bureau confortable et belle pour travailler à la maison ne doit pas être coûteux. Profitez de cette offre Amazon et achetez ce modèle avec une remise de 40 euros.

Depuis le début de la pandémie, le télétravail en Espagne a augmenté de 214% et le modèle hybride qui combine travail à distance et présentiel se répand également.

Si vous travaillez également à domicile, il est important que vous le fassiez dans le plus grand confort. Pour cela, il vous faut une chaise de bureau ergonomique et confortable comme celle de Basetbl, actuellement en vente sur Amazon avec une remise de 40 euros.

Le prix de vente de cette chaise de bureau est de 124,99 euros, mais vous pouvez bénéficier d’une remise de 40 euros en cochant la case Coupon qui est juste en dessous du prix sur la page du produit. Ce faisant, vous verrez que le montant initial est réduit de 40 euros, vous ne paierez donc que 84,99 euros.

Économisez 40 euros sur cette chaise ergonomique pour travailler à la maison

Créer un espace de travail confortable et agréable est essentiel non seulement pour booster votre productivité, mais aussi pour prévenir les maux de dos et assurer une bonne santé. Si vous avez besoin d’aide, nous vous expliquons ici tout ce que vous devez prendre en compte pour choisir la meilleure chaise pour travailler à la maison.

La chaise de Basetbl Fournit un soutien ferme pour soutenir votre dos et vous permet de travailler dans une bonne posture. De plus, le dossier et l’assise sont remplis d’une éponge douce et élastique pour vous offrir un maximum de confort.

Il est fait de matériaux de haute qualité, avec un revêtement en tissu souple et respirant qui favorise la circulation de l’air. Grâce à cela, contrairement aux autres modèles recouverts de cuir et de tissus non respirants, vous vous sentirez plus frais même par temps chaud.

Cette chaise de travail à domicile comprend un design ergonomique pour s’adapter à la forme de votre corps. Il a un siège pneumatique réglable en hauteur, pivote à 360º et le dossier peut être équilibré à 110º afin que vous puissiez choisir la position dans laquelle vous vous sentez le plus à l’aise pour travailler.

Une autre qualité pour laquelle ce modèle se distingue est d’être sûr et fiable. Le dossier est constitué d’une base métallique cinq étoiles très solide, le vérin à gaz est de classe 3 et est certifié SGS, et a passé le test BIFMA. et supporte un poids allant jusqu’à 140 kg.

