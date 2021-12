La chaise et l’équipement de jeu Hello Kitty de Razer devaient arriver

Cette fois, elle a entraîné ses amis. Image : © 2021 SANRIO CO., LTD. Utilisé sous licence.

C’était inévitable ! Razer s’associe à Sanrio pour tout un tas d’équipements de jeu de marque Hello Kitty and Friends, et il comprend une chaise de jeu et des écouteurs. Je ne suis pas surpris. Personne n’est surpris. C’est, après tout, de Hello Kitty dont nous parlons.

« Venez avec Hello Kitty et ses amis ces vacances alors qu’ils se lancent dans un voyage extraordinaire vers un endroit où les limites sont dépassées, les pièces épiques sont célébrées et les amitiés sont chéries par-dessus tout », lit-on sur le site Razer. « Vivez cette aventure avec un équipement Razer passionnant tout en partageant des moments inoubliables et des sourires gagnants les uns avec les autres, car comme Hello Kitty le dit toujours, » Vous ne pouvez jamais avoir trop d’amis « , ou gagner. » Je ne serais pas d’accord. Il est possible d’avoir à la fois trop d’amis et trop de victoires.

Quoi qu’il en soit, Hello Kitty et ses copains comme Keroppi et Badtz-maru ont été giflés sur la souris de jeu Razer, le tapis de souris, la chaise de jeu Razer Iskur X et le Razer Kraken BT Kitty. Mais Kitty-chan est habituée à ça. Elle finit sur à peu près n’importe quoi.

Au Japon, il existe une légende urbaine selon laquelle Hello Kitty ne peut pas choisir son travail, ce qui signifie qu’elle vendra n’importe quoi, du bœuf japonais au papier toilette. Cela pourrait expliquer pourquoi elle est collée sur toutes sortes de choses, sans avoir l’air d’être aussi pointilleuse. C’est tellement extrême qu’il y a quelques années, un blogueur nommé Jeffrey S. tenait un blog appelé Hello Kitty Hell. Il y décrivait tout ce que Hello Kitty poussait, de la tronçonneuse Hello Kitty au tristement célèbre vibromasseur Hello Kitty. En comparaison, l’équipement de jeu Hello Kitty a plus de sens, je suppose !

Donc, si un produit a besoin d’une image de marque, Hello Kitty semble plus qu’heureux de participer. Cette fois, il vend du matériel de jeu Razer. Demain? Qui sait!