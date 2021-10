La chaise Froggy arrive enfin sur Animal Crossing New Horizons

En ce jour béni de l’actualité d’Animal Crossing, une révélation bouleversante se démarque de toutes les autres : la chaise grenouille arrive à Animal Crossing New Horizons.

Le meuble tant attendu a été taquiné environ 11 minutes dans la section de mise à jour gratuite d’Animal Crossing Direct de Nintendo, placé nonchalamment dans le coin de la pièce, souriant sereinement, comme si sa simple existence ne secouait pas des milliers de personnes à travers le monde pour leur noyau même.

La chaise grenouille est bien plus qu’un joli petit siège pour la communauté Animal Crossing, qui se souvient sans relâche de son absence depuis la sortie du jeu en mars 2020.

Dans les précédents jeux Animal Crossing, la chaise Froggy était disponible à l’achat dans la boutique de Tom Nook et Timmy and Tommy, ce qui suggérerait que vous deviez attendre avec angoisse qu’elle apparaisse dans Nook’s Cranny in New Horizons.

Un nouveau lot d’articles devrait sortir dans Nooks Cranny, et la chaise Froggy est probablement l’un d’entre eux.

Plus que probablement, les forums d’Animal Crossing seront en feu avec des personnes exigeant une rançon du roi pour visiter leur île alors qu’elles ont une chaise Froggy en stock, alors économisez.

L’autre élément du Froggy Set classique, la table Lily-pad, n’a pas été montré pendant le Direct, mais il n’avait rien à voir avec la demande observée pour son cousin souriant.

Vous pouvez enfin obtenir vos mitaines sales sur votre propre chaise Froggy à partir du 5 novembre, lorsque la mise à jour Animal Crossing 2.0 sera disponible pour tous les joueurs.

Il y a beaucoup plus à venir aux côtés de l’ami souriant et amphibie préféré de tout le monde, mais pourquoi voudriez-vous autre chose ? En plus des fonctionnalités de retour très demandées comme le café de Brewster, un centre commercial et des gyroïdes, une extension DLC entièrement payante, Happy Home Paradise, est également en baisse.

Happy Home Paradise semble regrouper le spin-off Happy Home Designer dans le jeu principal, où vous créez de nouvelles pièces et maisons pour les villageois.