La chaise Froggy de New Horizons est un succès auprès des fans

Capture d’écran : Nintendo

Animal Crossing: New Horizons offre aux joueurs des milliers d’objets pour décorer leur maison, mais ils sont tous pâles par rapport à la gloire de la chaise Froggy bien-aimée des entrées précédentes. Et maintenant, Nintendo a enfin jugé bon de l’ajouter au jeu.

Au cours de la présentation Direct d’aujourd’hui axée sur Animal Crossing, coincée entre les nouvelles sur le retour de Brewster et la conception de maisons insulaires, les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont repéré un meuble très spécial connu sous le nom de Froggy Chair. Bon, d’accord, soyons honnêtes, Nintendo s’est attardé sur le plan pendant un certain temps. Les développeurs ont frappé un coup de circuit et voulaient absolument que tout le monde le sache.

Les médias sociaux ont immédiatement été inondés de messages enthousiastes de fans d’Animal Crossing qui attendaient avec impatience le retour de la chaise Froggy. Le siège vert, qui est apparu dans tous les jeux précédents de la série, est devenu une sorte de mème après qu’il n’ait pas été inclus dans New Horizons. Certains joueurs ont même boycotté le jeu en plaisantant.

Alors que la plupart des gens ont eu recours à de simples cris majuscules, certains étaient plus réfléchis dans leurs célébrations de Froggy Chair.

« Froggy Chair est de retour dans New Horizons », a écrit IntroSpecktive, qui dirige une chaîne YouTube axée sur Nintendo. « Tout va bien dans le monde. »

« Attendez que tous les nouveaux joueurs d’Animal Crossing s’assoient sur la chaise Froggy pour la première fois », lit-on dans une série cryptique de tweets de l’artiste pixelisé TAHK0. « Tout le monde se souvient de la première fois où ils se sont assis sur une chaise Froggy. »

« C’est un monde Froggy Chair », a ajouté Joey Ferris de GameXplain. « Nous vivons juste dedans. »

Capture d’écran : Nintendo

L’illustre Froggy Chair est également apparu dans l’annonce du premier DLC payant d’Animal Crossing: New Horizon, Happy Home Paradise. Comme la plupart des meubles, la chaise Froggy peut être teinte de différentes couleurs, mais la raison pour laquelle vous voudriez couvrir ce beau vert me dépasse.

Tous les nouveaux éléments d’Animal Crossing: New Horizons présentés aujourd’hui arrivent le 5 novembre, soit dans la dernière mise à jour gratuite, soit dans le cadre de l’extension payante Happy Home Paradise. Consultez le résumé complet de Kotaku pour tous les détails.