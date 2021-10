La chaise Froggy est de RETOUR dans Animal Crossing: New Horizons

Image : u/FRogGy_2

Brewster ? On s’en fout. DLC ? Pas intéressé. CHAISE FROGGY ? Maintenant, vous nous avez.

Froggy Chair, la solution d’assise la plus appréciée de tous, est enfin de retour — dans une magnifique et merveilleuse haute définition, rien de moins. Animal Crossing d’aujourd’hui: New Horizons Direct a subtilement confirmé un tas de choses en arrière-plan sans jamais les mentionner, des nouveaux villageois aux nouveaux meubles. Et cela inclut la chaise Froggy !

VOIR:

grenouille

Avec le nouvel ajout du polissage, qu’est-ce qui peut faire que les meubles fassent — des choses ?? Nous ne sommes pas encore vraiment sûrs – il est même possible qu’il y ait plus à Froggy Chair qu’il n’y paraît au premier abord.

Qu’est-ce qui fait tout ce bruit avec ce tabouret d’amphibien, dites-vous ? REGARDEZ-LE JUSTE. C’est une grenouille, c’est aussi une chaise. Si cela ne réchauffe pas les coques de votre cœur, alors vous devriez peut-être consulter un cardiologue, car il y a quelque chose de cassé là-dedans.

