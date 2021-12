C’était une ligne d’ouverture country classique. « Eh bien, excusez-moi, mais je pense que vous avez ma chaise… » Voilà comment Détroit de George entame la conversation avec l’inconnu qui entre dans le bar, dans son tube country mémorable « La chaise. »

Vingt minutes après avoir commencé à le concevoir à la fin d’une session d’écriture toute la nuit, Hank Cochran et Dean Dillon avaient une chanson. Moins de trois minutes après avoir chanté cette introduction, Strait a un nouvel amour, et il lui a déjà admis : « Oh, je t’aime aussi, et pour te dire la vérité… ce n’était pas ma chaise après tout. »

Le 21 décembre 1985, ce charmant single de MCA, un véritable succès dormant, a terminé une ascension de trois mois depuis son entrée dans les charts, à la 65e place, jusqu’au sommet du compte à rebours des pays américains. Il était soutenu sur la face B par « In Too Deep » et après deux 45 tours cette année-là qui avaient tous deux culminé au n ° 5 (« The Cowboy Rides Away » et « The Fireman »), il a ramené le détroit au sommet. , pour son septième n°1.

Encore un séjour de cinq mois

Avant cela, il avait décroché cinq palmarès consécutifs, dont « A Fire I Can’t Put Out » et « Does Fort Worth Ever Cross Your Mind ». Comme la plupart des singles de Strait, « The Chair » a figuré dans les best-sellers pendant cinq bons mois, dans ce cas, pas moins de 22 semaines dans le sondage Billboard.

Écoutez le meilleur de George Strait sur Apple Music et Spotify.

« The Chair » était le morceau principal de George’s cinquième album studio Something Special, sorti à la fin de l’été 1985 et d’un intérêt historique supplémentaire en tant que premier MCA à apparaître à la fois sur un album vinyle et un CD. Alors que le single passait sa semaine au sommet, l’album a été poussé hors de son premier rang par Anything Goes de Gary Morris. Mais en février 1986, Something Special était de l’or, et dix ans plus tard, il est devenu platine.

Achetez ou diffusez « The Chair » sur Something Special.