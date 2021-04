La chaleur arrive et cette climatisation de 3 000 frigories est encore bon marché: elle coûte 369 € et ils vous l’envoient gratuitement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que beaucoup voient de la pluie à travers la fenêtre et ont encore froid, nous sommes dans les mois précédant l’été et c’est le bon moment pour acheter un climatiseur avant d’étouffer.

Le printemps est une saison trompeuse, ses changements de température, de pluie et de brise fraîche nous font penser qu’il y a encore un long chemin à parcourir pour l’été, mais en réalité ils essaient de nous prévenir. À tout moment, la chaleur torride frappera à la porte et vous ne serez pas prêt à vous défendre.

Vous êtes toujours à l’heure, si vous ne disposez pas de la climatisation dans des conditions à la maison pour supporter dignement juin, juillet et août, il vaut mieux que vous profitiez de réductions comme celle de Cecotec qui réduit l’un de ses climatiseurs jusqu’à à 44%.

EnergySilence 12000 Airclima Il s’agit d’un système de climatisation très complet et bon marché qui est actuellement au prix de 369 €, contre 600 € lors de son annonce. Il n’inclut pas non plus les frais de port et Cecotec s’engage à le livrer sous 24 à 72 heures ouvrées.

Climatisation split Cecotec + compresseur avec 3 000 frigories et 12 000 BTU. Il dispose de cinq modes et trois options de fonctionnement et il dispose également d’une pompe à chaleur.

C’est une offre très intéressante étant donné qu’elle a 3000 frigories. le Cecotec EnergySilence 12000 AirClima Il s’agit d’un climatiseur split + compresseur de 12000 BTU avec technologie Inverter. Il dispose également d’une pompe à chaleur et est recommandé pour une superficie allant jusqu’à 25 mètres carrés, il pourrait donc servir de solution l’hiver prochain.

Sa puissance chaude et froide est 3400 W et le système comprend 5 modes et 3 options fonctionnant avec 8 vitesses: Nuit (bruit minimum), Écho (consommation minimale) et Autonettoyant. Pour les familles avec de jeunes enfants ou des animaux domestiques, un mode de verrouillage et assurez le bon fonctionnement de l’appareil.

L’installation d’un climatiseur portable est une solution valable si vous ne souhaitez pas travailler ou si vous souhaitez l’utiliser dans différentes pièces. Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir pour acheter l’une de ces équipes.

Selon la marque, il dispose d’une classification énergétique pour ventilation de A ++, et pour A + chauffage, des niveaux d’efficacité assez élevés. De plus, c’est un appareil silencieux avec 62 décibels à la vitesse maximale qui vous permet de regarder la télévision ou de dormir sans vous en apercevoir.

Avant que la chaleur extrême ne frappe et que les prix de ces appareils ne montent en flèche, profitez de cette opportunité et assurez un été confortable dans votre salon.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.