La chaleur du développement durable sur les entreprises

Mai 2021 restera dans les mémoires pour la chaleur qu’il a générée sur les entreprises du monde entier sur leurs pratiques commerciales durables. Dans une première mondiale, un tribunal judiciaire néerlandais a invoqué les principes des obligations des entreprises en matière de droits humains pour décider que la Royal Dutch Shell devra accélérer davantage sa réduction ciblée des émissions de gaz à effet de serre (GES). Convaincu qu’Exxon Mobil n’accorde pas suffisamment d’importance à la durabilité, un actionnaire activiste ne détenant que 0,02 % des actions a pu mobiliser les voix de BlackRock et Vanguard pour faire nommer deux administrateurs de son choix malgré la forte résistance de la direction. Les actionnaires de Chevron ont imposé à la direction une résolution visant à fixer des objectifs d’émissions stricts pour les produits qu’elle vend. L’Agence internationale de l’énergie a récemment noté dans un rapport que si les objectifs climatiques de Paris doivent être atteints, tous les nouveaux projets pétroliers et gaziers devront s’arrêter dès maintenant. Le cabinet allemand a approuvé une loi qui oblige toutes les centrales au charbon à fermer bien plus tôt que la date cible fixée il y a seulement dix-huit mois. En Inde, le SEBI a publié un nouvel ensemble de rapports sur la responsabilité d’entreprise et le développement durable (BRSR) plus détaillé, quantitatif et comparable que l’ancien BRR et qui sera obligatoire pour les 1 000 premières entreprises à partir de l’année prochaine. L’International Integrated Accounting Board, l’IIRC au Royaume-Uni et le Sustainability Accounting Standards Board aux États-Unis ont officiellement décidé de fusionner sous l’égide des IFRS pour fournir des normes d’information comparables au niveau international sur la durabilité.

Le tout au mois de mai 2021 ! Le débat vieux de plusieurs décennies sur les dommages environnementaux et la durabilité atteint maintenant une phase décisive. Il y a une confluence de trois ensembles de courants sous-jacents qui génèrent cet optimisme.

L’attraction des investisseurs : les travailleurs épargnant pour leur retraite ne veulent pas que leurs investissements aillent à des entreprises dont le barrage à stériles peut éclater et causer des centaines de morts au Brésil, ou qui détruisent un ancien site d’aborigènes en Australie pour un peu plus de réserves de charbon. Les investisseurs réalisent également le risque commercial à long terme des entreprises si la durabilité n’est pas une priorité et que, à long terme, le capital financier n’est qu’un des multiples capitaux qu’une entreprise prospère doit posséder. Des questions sur les « menaces existentielles » et le « objectif » de l’entreprise sont soulevées dans les salles de réunion.

Poussée des gouvernements/régulateurs : en 2021, les États-Unis ont annoncé qu’ils réduiraient leurs émissions de plus de 50 % d’ici 2030. Le Japon a presque doublé ses objectifs pour 2030. Le Royaume-Uni a maintenant annoncé un objectif de réduction de 40 à 45 % dans le même temps, par rapport à l’objectif précédent d’une réduction de 30 %. La Chine a annoncé que ses émissions culmineraient d’ici 2030 et qu’en 2060, elle aurait des émissions nettes nulles. La communauté mondiale s’attend à ce que l’Inde annonce un zéro net d’ici 2050. Tout cela a d’énormes implications non seulement pour les sociétés d’hydrocarbures, mais dans de multiples secteurs, notamment le transport maritime, les compagnies aériennes, l’acier, l’exploitation minière, les services financiers et autres. Les régulateurs bancaires demandent aux banques d’inclure le climat dans l’évaluation des risques des entreprises auxquelles elles prêtent. Les régulateurs des assurances et des retraites soulèvent des questions similaires dans leur secteur.

Les régulateurs du marché des valeurs mobilières considèrent la durabilité comme un élément crucial de la protection des intérêts à long terme de toutes les parties prenantes des entreprises. L’AIE a prévu dans son rapport que, pour que le monde atteigne zéro émission nette d’ici 2050, la consommation de gaz doit baisser de 50 %, de pétrole de 75 % et de charbon de 90 %. Les conventions internationales et les lois nationales prescrivent des objectifs environnementaux plus stricts.

Mesure/rapports : lorsque les débats sur la durabilité ont repris, une pléthore d’organisations telles que CDP, CDSB, PRI, GRI, TCFD, IMP, IIRC, SASB, etc., ont surgi pour répondre au besoin de rapports sur la durabilité. Souvent, ceux-ci ont fonctionné à contre-courant et en concurrence les uns avec les autres, conduisant au « greenwashing » et à d’autres malversations et créant une confusion dans l’esprit des investisseurs. Mais, la prise de conscience que les investisseurs ont besoin d’un ensemble de formats de rapports comparables et vérifiables s’est accélérée au cours de la dernière année. La fusion de SASB et de l’IIRC au sein du parapluie IFRS cette année est un bond en avant dans la mesure et la communication uniforme des pratiques de développement durable des entreprises. La dernière excuse pour éviter de se concentrer sur des pratiques commerciales durables disparaîtra également. La pression sur les entreprises ne fera que s’intensifier.

