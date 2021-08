La chaleur et l’humidité de Tokyo rendent les Jeux olympiques difficiles

Découvrez “l’art robotique” inspiré des Jeux olympiques 2:06

. – Les étés au Japon sont chauds, humides et peuvent être mortels. Si des records sont battus lors des tests des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, une marque pourrait aussi sortir que vous n’auriez peut-être pas voulue.

Avant la pandémie, le coup de chaleur était le plus grand risque pour les athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo, mais pendant la première semaine de compétitions, la chaleur a été aggravée par des valeurs d’humidité allant de 66 à 84%, ce qui rend la sensation de chaleur beaucoup plus grande et limite la capacité du corps à se refroidir par la sueur et l’évaporation.

“Si vous prenez en compte non seulement la température, mais aussi l’humidité, je dirais que l’été à Tokyo est le pire de l’histoire des Jeux Olympiques”, explique Makoto Yokohari, professeur d’environnement et d’urbanisme à l’Université de Conseiller de Tokyo et Tokyo 2020, qui a parlé à CNN avant le début des Jeux.

Pendant les Jeux Olympiques, les températures ont souvent atteint 32,2 °C ou plus, mais avec l’humidité, la sensation peut atteindre 37,7 °C. En 2018, plus de 1 000 décès dus à la canicule ont été enregistrés dans le pays. Cette année, du 19 au 25 juillet, plus de 8 000 personnes ont été hospitalisées pour un possible coup de chaleur.

Le Comité international olympique a déclaré avoir pris des précautions pour faire face à la chaleur, en fournissant de l’eau et de l’ombre sur les sites. Dans une déclaration à CNN, il a déclaré que la santé des athlètes est “au centre de nos préoccupations”.

En 2019, les organisateurs ont déplacé le marathon à Sapporo pour éviter le temps oppressant. Mais les athlètes d’autres sports se débattent déjà sous le soleil de Tokyo.

La semaine dernière, la gardienne russe Svetlana Gomboeva a été traitée pour épuisement par la chaleur lorsque les températures ont atteint plus de 90 degrés ce jour-là. Mercredi, le joueur de tennis russe Daniil Medvedev était visiblement affecté par la chaleur.

Lorsque l’arbitre lui a demandé s’il pouvait continuer à jouer, il a répondu : “Je suis un combattant, je vais finir le match, mais je peux mourir.” Plus tard, il a ajouté que “je ne pouvais pas bien respirer” et a déclaré: “Je pense que c’était la journée la plus humide que nous ayons eu jusqu’à présent.”

Le même jour, l’Espagnole Paula Badosa a été contrainte de se retirer de son match en raison d’un coup de chaleur et a été escortée hors de la piste en fauteuil roulant.

“C’était dommage de mettre fin à ma participation de cette manière”, a déclaré Badosa dans des commentaires publiés à Tokyo 2020. “Les conditions ont été exigeantes depuis le premier jour, nous avons essayé de nous adapter au mieux, mais aujourd’hui le corps n’a pas résisté à ce que était nécessaire.”

La star du tennis Novak Djokovic a qualifié les conditions de jeu de “brutales” après leur match du premier tour.

“Je joue au tennis professionnellement depuis 20 ans et je n’ai jamais été confronté à ce genre de conditions de toute ma vie de manière continue et quotidienne”, a déclaré Djokovic dans des commentaires publiés par Tokyo 2020.

La Fédération internationale de tennis a une politique d’urgence météorologique qui offre aux athlètes deux pauses de 10 minutes lorsque les températures atteignent des niveaux dangereux. Mercredi, il a également annoncé que les matchs commenceraient plus tard dans la journée.

Natsue Koikawa connaît très bien le risque de concourir par temps très chaud. Ancienne coureuse professionnelle, elle s’est évanouie lors d’un marathon au Japon en 1995 et a failli mourir.

“Le coup de chaleur peut arriver à n’importe qui et est une cause très fréquente de décès”, prévient Koikawa. Il lui a fallu plus d’un an et demi pour récupérer et n’a plus jamais participé à un marathon majeur.

Elle est maintenant professeure et entraîneure d’athlétisme à l’Université de Juntendo et enquête sur les dangers de la compétition sous la chaleur, ce qui, selon elle, n’est pas toujours facile à reconnaître pour les athlètes.

“Il peut être très difficile pour les athlètes d’abandonner la compétition au milieu du match parce que les athlètes représentent leur pays sur la scène de leurs rêves”, a-t-il déclaré. “Mais je dis aux athlètes qu’avoir le courage d’arrêter est le meilleur moyen d’éviter un coup de chaleur”, a-t-il ajouté.

En raison des restrictions de covid-19, la plupart des athlètes ont moins de temps au Japon pour s’acclimater aux conditions météorologiques avant de concourir. Ils ne peuvent arriver au village olympique que cinq jours avant la compétition et la plupart doivent repartir dans les deux jours.

L’avenir des Jeux olympiques d’été

En 1964, les Jeux olympiques d’été de Tokyo ont eu lieu en octobre pour vaincre la chaleur. Mais ces dernières décennies, ils sont célébrés en juillet ou en août. C’est lorsque le calendrier sportif est plus calme, ce qui augmente l’audience des Jeux. Ce sont donc les mois idéaux pour les chaînes de télévision, qui paient des milliards de dollars pour les droits, pour diffuser l’événement.

Mais depuis, les températures n’ont cessé d’augmenter. Selon un rapport de la British Association for Sustainable Sport, les températures au Japon ont augmenté trois fois plus vite que la moyenne mondiale depuis 1900.

Yokohari a déclaré que ces Jeux auraient dû suivre le même chemin que ceux de 1964.

“La tenue des Jeux olympiques au plus fort de l’été à Tokyo n’est pas quelque chose qui devrait être fait”, a déclaré Yokohari, qui estime que Tokyo 2020 aurait dû être reporté à l’automne.

Cependant, les chercheurs avertissent que le problème va au-delà de Tokyo.

En 2085, la plupart des villes pourraient être trop chaudes pour les Jeux olympiques d’été en raison du changement climatique, selon une étude publiée dans The Lancet.

Pour l’avenir, les prévisions à Tokyo sont plus ou moins les mêmes : les températures resteront à 30-33,3 °C pour les sept prochains jours, et pourraient atteindre 33,8 °C au cours du week-end.

Cependant, selon l’Agence météorologique japonaise, il n’y a actuellement aucun avis de chaleur pour la région du Grand Tokyo.