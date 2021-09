La chaleur monte sur Ferdinand, alors que la star de Man Utd rejoint Solskjaer dans le dynamitage d’un expert

in

Phil Jones a rejoint le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pour dénoncer les commentaires de Rio Ferdinand sur la carrière du défenseur.

Jones a quitté Blackburn pour United en 2011 et, en tant que tel, est l’un des joueurs les plus anciens du club. Cependant, ses deux premières années se sont sans doute avérées ses plus réussies, au milieu de son rôle dans la victoire du titre de Premier League 2013 sous Sir Alex Ferguson.

Ces derniers temps, cependant, le joueur de 29 ans a lutté pour l’action en match à cause d’une blessure.

En fait, il n’a plus joué pour l’équipe première des Diables rouges depuis janvier 2020. Il a raté l’intégralité de la saison dernière, mais a fait son retour avec le football des moins de 23 ans cette campagne.

L’ancien défenseur central de United, Ferdinand, a fait la une des journaux lorsqu’il a remis en question la décision du club de confier à Jones un nouveau contrat.

Solskjaer riposte à Ferdinand, insistant sur le fait que Jones a travaillé dur pour essayer de se débarrasser de son cauchemar de blessure. En conséquence, Ferdinand s’est excusé et a admis que il a réalisé l’adversité à laquelle le défenseur a été confronté après avoir parlé à des initiés de United.

Mais Jones a déclaré au podcast officiel de United que les luttes contre les blessures étaient “les plus basses que j’ai probablement jamais ressenties dans ma vie”.

Il a ajouté qu’il trouvait « difficile » de regarder un match de football parce qu’il se sentait « coincé ».

Dans une autre interview avec The Sunday Times, Jones a riposté à son ancien coéquipier Ferdinand pour ses commentaires.

“Écoutez, le respect que j’ai est énorme”, a déclaré le défenseur.

« J’ai partagé une loge avec Rio – un grand professionnel. J’ai adoré jouer avec lui. Grand garçon, bonne humeur. J’ai tellement appris de lui.

«Mais ce qu’il a dit était médiocre. Vraiment pauvre. Je ne suis pas dans les disputes, pas dans les disputes, et s’il ne savait pas, il ne savait pas.

Solskjaer a été impliqué dans une autre guerre des mots avec Ferdinand, sur les pitreries de Cristiano Ronaldo sur la ligne de touche lors de la défaite de mardi en Ligue des champions contre les Young Boys.

La blessure au genou de Phil Jones se bat

Jones, quant à lui, a souffert de blessures persistantes au genou tout au long de sa carrière. En effet, en 2010, il a subi une déchirure du cartilage alors qu’il était à Blackburn et a dû subir une intervention chirurgicale.

En 2012, l’Anglais a subi une déchirure du ménisque et a subi une autre opération.

S’ouvrant sur cette blessure dans sa récente interview, il a déclaré: “Pendant des années, j’allais dans les matchs en pensant:” Je ne devrais pas vraiment jouer “, et les joueurs me regardaient, voyaient le gonflement et pensaient:” Il est jouer ici ?’ »

En plus des mots de Ferdinand, Jones a également subi des critiques en ligne.

« Je suis fier de ma carrière, a-t-il déclaré. “Quand il aura fini et que je profiterai de ma vie, les guerriers du clavier seront dans la chambre d’amis de leur mère, sirotant un Diet Pepsi plat, mangeant une nouille en pot, assis dans leur boxer, tweetant.”

Jones a joué deux passages successifs de 90 minutes pour les moins de 23 ans de United ce trimestre, dont la victoire 2-1 de samedi sur Brighton.

