La chaleur passe sur certains filets qui ne démarrent pas

Troisième victoire en quatre matchs pour certains branchés chaleur de Miami qu’hier, ils ont pris d’assaut le New York Barclays Center pour gagner Filets de Brooklyn 106-93 dans un duel qui a montré la différence entre les deux équipes à ce moment de la saison.

Le Heat a été supérieur en seconde période et l’une des clés a été la nette domination du rebond de l’équipe de Floride (62 contre 42). Bam Adebayo a été le meilleur avec 24 points et 9 rebonds. Jimmy Butler il a contribué 17 points, 14 rebonds, 7 passes et 4 interceptions. Un PJ Tucker sensationnel, qui cette année avec le Heat contribue non seulement à la défense, il a terminé avec 15 points et 3 triples. De la banque, 14 unités pour Tyler Herro et Dewayne Dedmon. Le jeu choral du Heat a parfaitement fonctionné.

Chez les Nets, 25 points et 11 rebonds pour un Kevin Durant qui n’échoue jamais, mais peu du reste. Joe Harris a contribué 15 points après avoir marqué cinq sur onze sur des triples et James durcir a contribué 14 points et 7 passes (4 sur 12 dans les buts sur le terrain). Cette fois Patty Mills n’a pas eu la journée sur le coup extérieur (0 sur 6 sur 3s). Les Nets n’en finissent pas de démarrer cette saison (deux victoires et trois défaites dans ce début de championnat).

MIAMI HEAT BASKETBALL pic.twitter.com/4E5vIWxTwJ – Miami HEAT (@MiamiHEAT) 28 octobre 2021

James Harden ne va pas bien

James Harden n’a pas bien commencé la saison. Il n’en finit pas de retrouver sa meilleure version après une campagne 2020/21 compliquée en proie aux blessures. ‘La Barba’ assure qu’il récupère petit à petit, mais qu’il n’a toujours pas la bonne forme :

« Je gagne en confiance, j’essaie d’être plus agressif. Je me sens mieux à chaque match. Je suis le premier à vouloir revenir, mais pour le moment je ne dois pas marquer trente ou quarante points. Je ne peux pas, mais je le ferais aime. »