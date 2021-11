La Chambre a adopté les infrastructures, mais le projet de loi sur les dépenses sociales des démocrates a toujours un sort incertain

La Chambre a adopté vendredi un projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars, mais n’a pas voté sur une mesure beaucoup plus large et radicale des dépenses sociales et climatiques comme prévu initialement.

Le résultat a été un grand pas en avant pour le programme du président Joe Biden, mais un coup dur pour les progressistes qui ont longtemps fait pression pour que les deux projets de loi soient liés. Les progressistes ont pu obtenir un engagement des modérés de la Chambre à voter pour la mesure des dépenses d’ici le 15 novembre, bien que cet engagement soit accompagné d’une mise en garde importante.

Le projet de loi sur les infrastructures, désormais couronné de succès, a été adopté par la Chambre sur une base bipartite, 228-206, avec 13 républicains votant pour. La législation était un compromis entre un groupe bipartite de législateurs, comprenant des investissements majeurs dans les routes, la qualité de l’eau, les ponts et le haut débit. Il est connu sous le nom de BIF – le cadre d’infrastructure bipartite – puisque les membres des deux parties l’ont soutenu. Parce qu’il a déjà été adopté par le Sénat, il se dirige maintenant vers le bureau du président Joe Biden pour devenir loi.

Le projet de loi de dépenses sociales de 1,75 billion de dollars, surnommé le Build Back Better Act (BBB), n’a cependant pas reçu de vote et ne sera pas soumis au Sénat. Il contient un financement historique pour l’éducation de la petite enfance et le climat ainsi que des réformes clés des soins de santé.

L’action de la Chambre a suivi une journée chaotique de va-et-vient sur les deux votes. Les progressistes ont toujours exigé que les votes pour les deux projets de loi – le projet de loi bipartite sur les infrastructures et le paquet de dépenses sociales – soient liés. Ils craignaient que les modérés, qui soutiennent le BIF, n’abandonnent le projet de loi de dépenses si le projet de loi sur les infrastructures est adopté en premier.

Pour satisfaire cette demande, les dirigeants démocrates ont prévu un vote sur les deux vendredi. Cette semaine, cependant, un groupe de démocrates modérés, dont les représentants Kurt Schrader, Stephanie Murphy et Jared Golden, a demandé un report du projet de loi sur les dépenses sociales jusqu’à ce qu’il reçoive un score du Congressional Budget Office (CBO) indiquant combien il ajouterait. à la dette nationale.

En réponse à ces préoccupations, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a décidé de garder le vote sur l’infrastructure dans les livres et de retarder le vote sur la loi Build Back Better jusqu’à ce que les législateurs puissent obtenir plus d’informations.

Cette stratégie a immédiatement suscité un tollé chez les progressistes, faisant croire que le vote sur les infrastructures échouerait. Parce que les démocrates ont des marges si étroites à la Chambre, ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus de trois membres par vote. Cela donne à tout groupe de modérés ou de progressistes le pouvoir de retarder la législation.

Biden est intervenu vendredi soir et, avec Pelosi, a proposé un accord aux progressistes et aux modérés. En échange de votes progressistes pour le paquet infrastructure, les modérés s’engageraient à voter pour le projet de loi de dépenses, tant que le Congressional Budget Office – qui exposera combien la mesure ajoute aux dépenses et au déficit – trouve que l’impact budgétaire de la mesure est aussi projeté.

En fin de compte, tous les progressistes sauf six étaient prêts à accepter l’accord, suffisamment pour que le projet de loi sur les infrastructures soit adopté à la Chambre.

Le sort du projet de loi sur les dépenses sociales est cependant désormais incertain. Les modérés attendent un score du Congressional Budget Office avant d’aller de l’avant. Et il se peut que le CBO trouve que le projet de loi de dépenses augmenterait le déficit plus que prévu. Dans ce cas, les modérés ne seraient pas tenus de voter pour le projet de loi, bien qu’ils aient promis d’essayer de « résoudre les divergences afin d’adopter la législation Build Back Better ». Certains pourraient éventuellement refuser de voter pour cela. Dans le meilleur des cas, un vote sur le projet de loi ne devrait pas avoir lieu avant la fin du mois au plus tôt et, s’il est adopté, il devra également passer par le Sénat.

La préoccupation des progressistes est de savoir si le programme de dépenses restera en vie. Sans un vote simultané sur la mesure des dépenses sociales, les progressistes n’ont pas vraiment beaucoup de poids pour s’assurer qu’elle ne sera pas complètement abandonnée.

Auparavant, la représentante du Congressional Progressive Caucus, la représentante Pramila Jayapal (D-WA), avait déclaré que les progressistes faisaient confiance à Biden pour apporter le soutien des sens modérés Joe Manchin et Kyrsten Sinema au projet de loi. Les deux sénateurs ont exigé des réductions importantes et une refonte du programme de dépenses au cours des dernières semaines, et Manchin, en particulier, a exprimé son inquiétude quant au coût.

Maintenant, ils auront l’occasion de voir si les modérés à la Chambre et au Sénat se prononcent réellement en faveur de la législation, s’ils continueront à la réduire ou s’ils finiront par s’y opposer complètement.

Pourquoi les législateurs modérés veulent connaître le score CBO

Les deux factures sont assez importantes. Le projet de loi sur les infrastructures dépensera 1,2 billion de dollars pour les routes, la qualité de l’eau, les ponts et le haut débit, tandis que le projet de loi sur les dépenses sociales et le climat consacrerait 1,75 billion de dollars à l’éducation de la petite enfance et à l’énergie propre ainsi qu’aux principales réformes des soins de santé. Ensemble, ils représenteraient près de 3 000 milliards de dollars de dépenses réparties sur plusieurs années, ce qui surviendrait moins d’un an après que le Congrès a autorisé 1 900 milliards de dollars dans un troisième projet de loi de secours contre les coronavirus.

Biden a souligné que l’intégralité de la facture de 1,75 billion de dollars serait payée avec des sources de revenus, notamment un nouvel impôt minimum sur les sociétés, une taxe sur les rachats d’actions et un impôt supplémentaire sur les hauts revenus. Une estimation du Comité mixte sur la fiscalité a suggéré que la mesure rapporterait environ 1 500 milliards de dollars de revenus sur une décennie. Ce calcul n’incluait pas les dispositions nouvellement ajoutées telles que les politiques visant à réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et à intensifier l’application de la taxe IRS, qui devraient générer des revenus supplémentaires. Les progressistes ont également noté que la facture d’infrastructure bipartite n’est pas entièrement payée et ajouterait environ 256 milliards de dollars à la dette, selon le Congressional Budget Office.

Malgré cela, l’ampleur de la législation inquiète toujours les législateurs modérés de la Chambre et du Sénat, et ils ne sont pas entièrement convaincus par les estimations qu’ils ont vues. Une analyse de Wharton, par exemple, a révélé que le cadre proposé par Biden pourrait ajouter jusqu’à 2,5 billions de dollars au déficit.

Leurs demandes d’un score CBO – qui exposerait les effets de la mesure sur les dépenses, les revenus et le déficit – découlent de la crainte que ces programmes n’augmentent davantage le déficit et que les sources de revenus incluses dans la législation ne soient pas suffisantes pour couvrir ces frais.

Les modérés ont déclaré qu’ils se sentiraient plus à l’aise pour aller de l’avant s’ils savaient avec certitude que le projet de loi aurait des impacts limités sur la dette.

« Nous avons, à cause de Covid, déjà dépensé environ 6 000 milliards de dollars environ, et nous devons aborder cela de manière fiscalement responsable, et la seule façon de le faire est de savoir combien coûte ce paquet », a déclaré Murphy.

Les démocrates manquent de temps pour passer BBB

Cela pourrait prendre jusqu’à deux semaines pour que la Chambre obtienne un score CBO sur le projet de loi, ce que le Sénat attend également pour le processus de réconciliation budgétaire. L’accord conclu entre les progressistes et les modérés prévoyait que les données du CBO arriveraient le 15 novembre.

Tout retard dans l’obtention de ce score pourrait poser un problème pour l’adoption du projet de loi de dépenses avant la fin de l’année – ou même avant le printemps prochain, lorsque les législateurs commenceront à porter leur attention sur les élections de mi-mandat de 2022.

Le Congrès sera suspendu pendant deux semaines en novembre et de nouveau dans la seconde moitié de décembre. Si le score du CBO arrivait dans deux semaines, les législateurs le recevraient juste avant de quitter Washington, DC, pour les vacances de Thanksgiving. Après leur retour de cette pause, les législateurs auraient environ 10 jours législatifs avant leurs vacances d’hiver pour faire adopter le projet de loi à la Chambre et au Sénat.

La finalisation du projet de loi de dépenses devrait être particulièrement difficile étant donné que les démocrates ne se sont pas encore mis d’accord sur ce qu’il contiendra. Les sénateurs modérés repoussent toujours la taille et certaines dispositions de la législation sur les dépenses, et l’ont considérablement réduite ces dernières semaines. Les progressistes des deux chambres s’efforcent de remettre en place des dispositions qui ont été supprimées et, comme on l’a vu vendredi, les modérés continuent d’exprimer leurs inquiétudes quant au coût global.

Et même une fois que le projet de loi de dépenses sera adopté à la Chambre, il devra encore faire face à un long voyage au Sénat. Le projet de loi sur les dépenses sociales est avancé dans le cadre du processus de réconciliation budgétaire, qui permet aux projets de loi d’être adoptés au Sénat à la majorité simple. Et les démocrates ont une majorité d’une voix. Mais la réconciliation exige également que les dispositions d’un projet de loi affectent le budget.

Le parlementaire du Sénat, qui décide de ce qui est et n’est pas autorisé dans un projet de loi de réconciliation, devra prendre une décision sur ce qui peut et ne peut pas être inclus dans le projet de loi une fois que les démocrates auront terminé leurs négociations internes et que le score du CBO sera publié. Après cela, encore une fois, dans le cadre du processus de réconciliation, le projet de loi devra également passer par une étape connue sous le nom de « vote-a-rama » dans laquelle les sénateurs pourront ajouter des amendements à la législation et la modifier encore plus.

Une fois adopté au Sénat, il retournera à la Chambre, où les législateurs devront approuver les changements du Sénat.

Il est également important de se rappeler que le projet de loi de dépenses n’est pas la seule chose que les législateurs doivent aborder. Le 3 décembre, si le Congrès n’agit pas, le gouvernement fera défaut sur ses dettes, déclenchant une éventuelle crise économique mondiale, et si les législateurs n’accordent pas plus de financement gouvernemental, il pourrait également fermer.

Beaucoup de choses dépendent des deux projets de loi adoptés rapidement à la Chambre, mais il n’est plus clair que cela puisse arriver. Et si la Chambre ne parvient pas à faire avancer le projet de loi de dépenses, le programme complet de Biden – et tous les avantages qu’il espère apporter – ne se concrétisera pas.