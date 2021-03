La Chambre adopte deux projets de loi sur l’immigration. Mais une réforme plus large de l’immigration sera-t-elle possible?

La Chambre des représentants a adopté jeudi deux projets de loi sur la réforme de l’immigration qui ouvriraient la voie à la citoyenneté pour des millions de RÊVES, de détenteurs d’un statut de protection temporaire et de travailleurs agricoles. Mais ils ont également servi d’indicateur précoce de l’appétit limité des républicains à travailler avec les démocrates sur la question hautement polarisée de l’immigration, soulevant la question de savoir si une refonte plus ambitieuse et globale est possible dans le climat politique actuel.

Les projets de loi, la première tentative des démocrates pour adopter toute sorte de réforme de l’immigration depuis le début de l’administration Biden et la prise de contrôle du Congrès, adopté avec un modeste soutien républicain. Mais ils font face à un avenir incertain au Sénat car l’immigration est de retour sous les projecteurs nationaux en raison de la flambée de migrants mineurs non accompagnés arrivant à la frontière sud des États-Unis. La crise émergente a simultanément mis en évidence la nécessité d’une réforme globale de l’immigration et a soulevé la question de savoir si une action plus radicale est possible alors que les républicains cherchent à lier l’afflux au programme d’immigration de Biden.

«Je pense que nous donnons un élan à ce qui doit se passer, c’est-à-dire une refonte complète du système», déclare la représentante californienne Linda Sanchez, une démocrate qui a parrainé une un paquet plus large de réforme de l’immigration à la Chambre, soutenu par l’administration Biden. «Je pense qu’ils sont les éléments constitutifs du prochain projet de loi.»

L’American Dream and Promise Act et le Farm Workforce Modernization Act octroieraient aux DREAMers, à certains titulaires du statut de protection temporaire et aux travailleurs agricoles le statut juridique dont ils auraient besoin pour obtenir la citoyenneté. Les deux projets de loi sont soutenus par le Caucus hispanique du Congrès.

Ils sont distincts de la proposition de loi sur l’immigration plus ambitieuse de l’administration Biden, la loi américaine sur la citoyenneté de 2021, visant à moderniser le système d’immigration américain. Mais l’administration Biden a soutenu ces efforts, donnant à chacun une déclaration de soutien avant de passer.

Des projets de loi similaires ont été adoptés à la Chambre contrôlée par les démocrates sous l’administration Trump avec le soutien des républicains avant que le Sénat ne refuse de les reprendre. Cette semaine, ils ont vu des niveaux comparables de soutien du GOP, avec 30 républicains votant avec les démocrates pour le projet de loi sur la main-d’œuvre agricole et neuf républicains votant pour The American Dream and Promise Act.

Le leadership républicain de la Chambre a poussé les membres contre le vote pour la loi américaine sur le rêve et la promesse et a appelé à un vote «non» sur la loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole. Avant le vote, Les dirigeants du GOP se sont plaints que ni facture abordé la crise actuelle à la frontière, mettant les républicains enclins à soutenir l’un ou les deux en désaccord avec le message d’immigration plus large de leur parti.

«Cela n’aide pas, c’est sûr», a déclaré le républicain Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, un républicain qui a voté pour les deux projets de loi au dernier Congrès, lorsqu’on lui a demandé si la situation à la frontière rendait plus difficile le soutien des républicains. le les propositions. Fitzpatrick a de nouveau soutenu les deux projets de loi lors du vote de jeudi. «Nous devons contrôler la frontière et nous devons résoudre le problème de manière globale.»

Washington Rep.Dan Newhouse, responsable républicain de la Farm Workforce Modernization Act, qui a soutenu les deux mesures lors du vote de jeudi, a convenu que le calendrier des factures a rendu difficile pour les républicains de monter à bord. «L’immigration est toujours un problème difficile, et la crise à la frontière n’aide certainement pas le moment où un projet de loi a trait à quoi que ce soit dans notre système d’immigration», dit-il.

Cette semaine, le leader parlementaire Kevin McCarthy a conduit une délégation d’une douzaine d’autres républicains de la Chambre à El Paso, où ils ont visité des agents des douanes et de la protection des frontières américaines, des familles de migrants et une section du mur frontalier de l’ancien président Donald Trump. «Pourquoi feriez-vous ces factures sans d’abord faire la sécurité aux frontières? Pourquoi feriez-vous cela alors que vous ignorez ce qui se passe à la frontière? » McCarthy a déclaré mardi après son retour à Washington. « Vous ne faites qu’empirer les choses parce que vous envoyez le mauvais message. »

McCarthy a également souligné les projets de loi antérieurs sur l’immigration proposés par les républicains lorsqu’ils contrôlaient la Chambre, notant qu’aucun démocrate ne les avait soutenus.

Le républicain John Katko de New York, un républicain qui est actuellement le membre de premier rang du Comité de la Chambre sur la sécurité intérieure, était un co-sponsor de l’un de ces projets de loi – l’échec de la loi de 2018 sur la sécurité des frontières et la réforme de l’immigration. Il dit que le processus n’était pas assez bipartisan. «Nous n’avons pas inclus suffisamment de contribution démocrate. Nous devons le faire si nous voulons arriver quelque part », dit Katko.

Les six législateurs républicains qui ont soutenu le projet de loi DREAMers lors du dernier Congrès et qui sont toujours à la Chambre l’ont de nouveau soutenu, y compris le représentant Don Bacon du Nebraska. « Je vais probablement prendre un peu de chaleur à cause du moment choisi », dit Bacon. « Mais nous disons cela depuis longtemps sur DREAMers, et j’ai juste l’impression que nous leur devons une certaine certitude. »

L’un des trois autres votes républicains pour ce projet de loi est venu de la nouvelle venue au Congrès, la représentante de Floride, María Elvira Salazar, qui a présenté mercredi son propre plan d’immigration qui donne la priorité à la sécurité aux frontières. (Les démocrates contrôlent la chambre et, par conséquent, quelle législation fait passer.) «Je veux envoyer le bon message aux démocrates que je suis prêt à travailler avec eux», a déclaré Salazar, lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait voté pour le rêve et Promise Act malgré la liste de plusieurs problèmes qu’elle a rencontrés.

Pour les défenseurs de l’immigration, qui ont attendu des années que le gouvernement aille de l’avant avec une politique d’immigration de fond, le contrôle des démocrates sur les deux chambres offre une chance rare – et peut-être éphémère -, bien qu’ils aient encore besoin de l’adhésion des républicains au Sénat pour contourner un seuil de 60 voix. « La question est de savoir combien de millions d’immigrants sans papiers pouvons-nous légaliser compte tenu de la composition actuelle du Congrès? » dit Frank Sharry, directeur exécutif d’America’s Voice, un groupe de défense de l’immigration.

Pour l’instant, cela signifie être prêt à commencer par une approche fragmentaire, comme les projets de loi adoptés par la Chambre cette semaine. «Nous pensons qu’il y a de très bonnes chances qu’avec un travail approprié et un compromis plein d’espoir, l’un d’entre eux soit adopté et que, si cela se produit, je pense que cela donnera le ton pour de futures négociations pour d’autres projets de loi», déclare Rep. Ruben Gallego de l’Arizona, un démocrate.

Faire adopter ne serait-ce qu’un des projets de loi au Sénat pourrait toutefois s’avérer un défi. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les projets de loi pourraient être adoptés au Sénat, le sénateur Dick Durbin, le whip de la majorité, a répondu: «Je ne sais pas. J’espère que nous pourrons les rassembler dans un ensemble bipartite acceptable. » Plus tôt dans la semaine, Durbin a déclaré aux journalistes qu’il pensait qu’un programme d’immigration plus complet serait difficile à réaliser.

En 2013, la dernière fois qu’il y a eu de sérieuses tentatives pour parvenir à un accord bipartite sur la réforme de l’immigration, le Sénat a adopté un projet de loi sur l’immigration avec soutien bipartisan substantiel, mais la Chambre alors contrôlée par les républicains ne l’a jamais repris. Depuis lors, l’administration Trump a contribué à faire avancer le parti républicain sur l’immigration, une trajectoire reflétée dans la chambre supérieure.

«Huit ans, c’est long, et beaucoup de choses ont changé. Notre pays a changé, le monde a changé », a déclaré aux journalistes cette semaine le sénateur Marco Rubio, l’un des deux autres sénateurs républicains du gang des huit immigrants qui ont contribué à l’élaboration de la législation de 2013. Rubio a poursuivi en disant que la réforme de l’immigration devrait être faite en morceaux plutôt que globalement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le même projet de loi pourrait être adopté aujourd’hui, le sénateur Lindsey Graham, l’autre gang restant de huit sénateurs républicains, a répondu non. «Vous devez contrôler la frontière si nous voulons avoir une discussion sur l’immigration.»