La Chambre adopte le projet de loi sur les infrastructures et s’attaque au paquet de réconciliation au milieu du recul des modérés

(Unsplash)

La Chambre a adopté vendredi soir le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les infrastructures après des mois de négociations, envoyant la législation à la Maison Blanche pour la signature du président Biden.

Les législateurs ont voté 228-206 pour adopter la législation, et les représentants se sont mis à applaudir à la fin du vote. Alors que six démocrates ont voté contre le projet de loi, 13 républicains ont voté pour, donnant au projet de loi le soutien nécessaire pour être adopté.

Les républicains qui ont voté en faveur incluent les représentants John Katko (R., NY), Nicole Malliotakis (R., NY), Don Young (R., Alaska) et Adam Kinzinger (R., Ind.), entre autres.

Plus tôt vendredi, les dirigeants démocrates ont prévu un vote sur la « règle » pour définir les paramètres du débat sur le projet de loi de dépenses de réconciliation de 1,75 billion de dollars de l’administration Biden, avant de passer au vote sur le plan d’infrastructure.

Le président Biden est resté à Washington, DC, vendredi soir, pour exhorter les législateurs à aller de l’avant avec les deux votes.

« J’exhorte tous les membres à voter à la fois pour la règle d’examen du Build Back Better Act et l’adoption finale du projet de loi bipartite sur les infrastructures ce soir », a déclaré le président dans un communiqué. «Je suis persuadé qu’au cours de la semaine du 15 novembre, la Chambre adoptera le «paquet de réconciliation».

Les progressistes du Congrès avaient tenté de lier l’adoption du projet de loi sur les infrastructures à l’adoption du projet de loi de réconciliation, cependant, les démocrates modérés de la Chambre ont refusé de soutenir le projet de loi de réconciliation sans d’abord étudier la présentation non partisane du Congressional Budget Office du coût réel du projet de loi.

« Afin de nous assurer que le projet de loi final est effectivement fiscalement responsable, nous devons d’abord disposer des informations de notation CBO/JCT appropriées avant tout examen au sol », ont écrit mardi cinq modérés démocrates de la Chambre, dont le représentant du New Jersey Josh Gottheimer, dans une lettre.

Vendredi soir, les modérés ont accepté de voter pour le projet de loi de réconciliation « sous sa forme actuelle » une fois qu’il aura reçu un score CBO et « en aucun cas plus tard que la semaine du 15 novembre ». En retour, la présidente du House Progressive Caucus, Pramila Jayapal (D., Washington), a déclaré que son caucus soutiendrait le projet de loi sur les infrastructures.

Six progressistes ont fait défection et ont voté contre le projet de loi sur les infrastructures : les représentants Ayanna Pressley (D., Mass.), Ilhan Omar (D., Minn.), Cori Bush (D., Mo.), Rashida Tlaib (D., Mich.) , Jamaal Bowman (D., NY) et Alexandria Ocasio-Cortez (D., NY).

Le Sénat a voté 69-30 en août pour adopter le projet de loi d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars. Cette loi a alloué 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales sur cinq ans, dont 110 milliards de dollars pour les routes et les ponts, 66 milliards de dollars pour les chemins de fer, 25 milliards de dollars pour les aéroports et 65 milliards de dollars pour l’expansion de l’Internet à large bande.

Le projet de loi de réconciliation de 1,75 billion de dollars est un plan de dépenses de compromis réduit d’un coût initial de 3,5 billions de dollars, à la suite des objections à la législation des sénateurs Joe Manchin (D., W.Va.) et Kyrsten Sinema (D., Arizona). Le nouveau projet de loi comprend des milliards d’allégements fiscaux et des investissements dans des initiatives d’énergie propre, le financement de l’éducation préscolaire universelle et l’élargissement des crédits d’impôt pour enfants.

L’administration Biden a abandonné les propositions de collège communautaire gratuit, de couverture Medicare pour les services dentaires et de vision et de congé familial payé du projet de loi de réconciliation.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.