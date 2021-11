La Chambre adopte un projet de loi sur les infrastructures bipartite et l’envoie à Biden

Le lever du soleil frappe le dôme du Capitole américain le 30 septembre 2021 à Washington, DC. Le Congrès est confronté à une fermeture partielle du gouvernement fédéral à minuit si la Chambre et le Sénat ne peuvent pas adopter une prolongation du budget actuel.

Vendredi soir, la Chambre a adopté un projet de loi bipartite sur les infrastructures de plus de 1 000 milliards de dollars, l’envoyant au bureau du président Joe Biden dans une étape critique vers l’adoption de plans économiques tentaculaires démocrates.

Le Sénat a approuvé la refonte des transports, des services publics et du haut débit en août. L’adoption de la législation est peut-être la réalisation la plus concrète du gouvernement démocrate unifié depuis qu’il a approuvé un programme de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars au printemps.

La mesure a été adoptée par 228-206. Treize républicains l’ont soutenu, tandis que six démocrates ont voté contre. Biden pourrait signer la facture en quelques jours.

Washington a tenté en vain pendant des années d’adopter un projet de loi majeur visant à moderniser les infrastructures essentielles de transport et de services publics, qui sont soumises à une pression accrue des conditions météorologiques extrêmes. La Maison Blanche a également affirmé que l’adoption du projet de loi peut aider à faire circuler les marchandises, car les obstacles de la chaîne d’approvisionnement contribuent à la hausse des prix pour les consommateurs américains.

Le vote de vendredi a suivi une journée de querelles sur la façon d’appliquer les deux volets de l’ordre du jour du parti. Le push-and-pull a illustré la lutte de plusieurs mois des chefs de parti pour obtenir des progressistes et des centristes – qui ont des visions différentes du rôle du gouvernement dans l’économie – derrière les mêmes projets de loi.

Les démocrates sont entrés dans la journée en prévoyant d’adopter à la fois la législation sur les infrastructures et le filet de sécurité sociale et le paquet climatique plus importants du parti de 1,75 billion de dollars. Une demande d’une poignée de centristes de voir une estimation du Congressional Budget Office des effets budgétaires du plan de dépenses sociales a retardé son approbation. Les progressistes ont demandé l’assurance que les récalcitrants soutiendraient la plus grande proposition s’ils votaient pour le projet de loi sur les infrastructures.

Après des heures de pourparlers – et un appel de Biden à une réunion du caucus progressiste exhortant les législateurs à soutenir le projet de loi sur les infrastructures – l’aile libérale du parti a obtenu l’assurance des centristes qu’ils soutiendraient le plus grand paquet. Le plan social et climat a ensuite levé un obstacle procédural clé tôt samedi matin.

La présidente du Congressional Progressive Caucus, la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., a déclaré que le groupe avait conclu un accord pour soutenir le plan d’infrastructure en échange d’un engagement à adopter le projet de loi sur le filet de sécurité « au plus tard la semaine du 15 novembre ». Un groupe de cinq centristes a publié séparément une déclaration disant qu’ils soutiendraient la législation Build Back Better en attendant un score CBO qui apaise leurs inquiétudes concernant les déficits budgétaires à long terme.

Dans une déclaration après le vote à la Chambre, Biden a déclaré que la législation « créerait des millions d’emplois, transformerait la crise climatique en opportunité et nous mettrait sur la voie de gagner la concurrence économique du 21e siècle ». Il a également noté que le vote de procédure sur le deuxième projet de loi démocrate « permettra l’adoption de mon Build Back Better Act à la Chambre des représentants la semaine du 15 novembre ».

La Chambre est hors de Washington la semaine prochaine, et cela pourrait prendre des jours ou des semaines au CBO pour préparer une vingtaine de la législation.

Les projets de loi constituent ensemble le cœur du programme national de Biden. Les démocrates considèrent les plans comme des éléments complémentaires conçus pour stimuler l’économie, secouer le marché du travail, fournir une couche d’assurance aux familles de travailleurs et freiner le changement climatique.

Biden et les démocrates ont recherché une réalisation de signature qu’ils peuvent indiquer sur la campagne de campagne de mi-mandat 2022 alors que les cotes d’approbation du président signalent. Biden accueillera favorablement les développements de vendredi, alors que l’adoption du projet de loi par la Chambre fait suite à un solide rapport sur l’emploi en octobre et à l’approbation du vaccin Covid de Pfizer pour les 5 à 11 ans aux États-Unis

Alors que Biden pourrait bientôt signer le projet de loi sur les infrastructures, le filet de sécurité et le paquet climat prendront probablement des semaines de plus.

La Maison devra attendre un score CBO. Le Sénat pourrait adopter une version différente du plan, ce qui nécessiterait un autre vote de la Chambre. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’est fixé pour objectif de Thanksgiving d’adopter le plus grand projet de loi démocrate.

La loi bipartite sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi investirait 550 milliards de dollars d’argent frais dans des projets de transport, le réseau de services publics et le haut débit. Le paquet comprend 110 milliards de dollars pour les routes, les ponts et d’autres grands projets, ainsi que 66 milliards de dollars pour le transport ferroviaire de passagers et de marchandises et 39 milliards de dollars pour le transport en commun.

Il investirait 65 milliards de dollars dans le haut débit, une priorité pour de nombreux législateurs après que la pandémie de coronavirus a mis en évidence les inégalités d’accès à Internet pour les ménages et les étudiants à travers le pays. La législation investirait également 55 milliards de dollars dans les systèmes d’approvisionnement en eau, y compris des efforts pour remplacer les tuyaux en plomb.

Avant le vote, le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré à MSNBC que « au moment où le président signe ceci, alors c’est à notre département de s’occuper des pièces de transport pour sortir et livrer ». La réalisation de grands projets peut prendre des années une fois que le Congrès les a financés.

Les républicains ont aidé à rédiger le projet de loi au Sénat, et il a recueilli 19 voix du GOP à la chambre. Un certain nombre de républicains du Congrès se sont opposés au plan car ils le considéraient comme trop étroitement lié à la proposition plus large des démocrates, qu’ils font passer sans les républicains dans le processus de réconciliation budgétaire.

De nombreux démocrates ont estimé que le projet de loi sur les infrastructures était inadéquat car il ne traitait pas de problèmes tels que la garde d’enfants, l’éducation préscolaire, l’expansion de l’assurance-maladie et le crédit d’impôt pour enfants amélioré. Ces politiques, priorités pour Biden et les principaux démocrates, ont été intégrées à la version à la Chambre du projet de loi sur le filet de sécurité sociale.

Les dirigeants démocrates ont lié les propositions ensemble dans un effort pour garder les centristes et les progressistes à bord avec les deux plans. Un processus législatif épineux s’est déroulé pendant des mois alors que les démocrates tentent de faire en sorte que des groupes disparates ayant des visions variées du rôle du gouvernement fédéral dans l’économie soutiennent les deux paquets.

Le chaos de vendredi n’était que le dernier faux pas dans le processus d’approbation des projets de loi.

« Eh bien, toute la journée a été un clusterf ***, n’est-ce pas », a déclaré vendredi soir le représentant progressiste Mark Pocan, D-Wisc.

Pourtant, il a déclaré que les législateurs avaient travaillé de manière « conviviale » pour essayer de trouver une solution.

De nombreux démocrates seront soulagés d’avoir adopté un projet de loi après une journée chaotique – et une réalisation qui a échappé à Washington pendant des années.

