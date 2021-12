La Chambre basse américaine donne son feu vert pour suspendre le plafond de la dette juste avant de faire défaut

15/12/2021 à 06:49 CET

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé ce mercredi à minuit une facture pour suspendre le plafond de la dette publique, quelques heures avant que le pays ne fasse défaut sur sa dette souveraine. La mesure augmente les fonds de 2,5 billions de dollars pour faire face aux dettes déjà contractées, ce qui permettra aux États-Unis de maintenir leur capacité d’emprunt jusqu’en 2023. Le projet de loi, qui a été approuvé à la Chambre des représentants avec 221 voix pour et 209 contre après avoir été autorisé heures auparavant par le Sénat, il est désormais prêt à recevoir la signature du président américain, Joe Biden, et à prendre effet.

La loi empêche les États-Unis de faire défaut sur leur dette souveraine ce 15 décembre, date à laquelle le pays devrait à court de fonds pour payer vos dettes, selon les derniers calculs de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen.

Le chemin pour que ce projet reçoive le feu vert a été particulièrement difficile au Sénat, où le vote a été de 50 voix pour et 49 contre. Normalement, tout projet de loi a besoin de 60 voix pour être adopté au Sénat. Cependant, la mesure a reçu le feu vert avec seulement 50 voix des démocrates grâce à un accord conclu la semaine dernière entre le leader des progressistes au Sénat, Chuck Schumer, et son rival républicain, Mitch McConnell. Les deux ils ont changé les règles du Sénat en temps opportun de sorte que le plafond de la dette pourrait être suspendu uniquement avec les voix des démocrates et sans le soutien des républicains, puisque les conservateurs sont catégoriquement opposés à soutenir toute mesure en ce sens depuis des mois.

De plus, l’extrême droite du parti s’est montrée particulièrement combative sur cette question et l’ancien président Donald Trump (2017-2021) est venu remettre en cause le leadership de McConnell. Dans une série de déclarations ce week-end, Trump a critiqué McConnell pour ne pas avoir « le courage de jouer la carte du plafond de la dette », ce qui, selon lui, aurait nui à son successeur à la présidence, le démocrate Joe Biden, et aurait donné aux républicains un » victoire complète dans à peu près tout. » Pour sa part, Yellen a prévenu que le non-paiement de la dette pourrait avoir des conséquences très négatives non seulement pour l’économie américaine, mais pour le reste du monde.

Une fois approuvée par les deux chambres, la mesure représente une grande victoire pour les démocrates, car en suspendant le plafond de la dette jusqu’en 2023, ils n’auront plus à aborder cette question controversée qu’après les élections législatives prévues en novembre 2022. Les États-Unis n’ont jamais eu déclarer la suspension des paiements de sa dette nationale, mais c’était très proche en 2011, lorsque la simple possibilité que cela se produise a déclenché le chaos sur les marchés financiers et a poussé Standard & Poor’s à abaisser la note de solvabilité du pays.

De temps à autre, les États-Unis semblent faire défaut sur la dette nationale, car contrairement à d’autres pays, le gouvernement des États-Unis ne peut émettre de dette que jusqu’à la limite fixée par le Congrès, qui a le pouvoir de relever ce plafond comme bon lui semble. Actuellement, la dette fédérale américaine dépasse 28 000 milliards de dollars.