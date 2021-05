La Chambre conclut un accord bipartisan sur une commission de type 9/11 le 6 janvier des émeutes ⋆ .

Les législateurs de la Chambre ont atteint vendredi une tentative. accord bipartisan pour établir une Commission de type 9/11 pour examiner l’attaque du 6 janvier au Capitole.

Le projet de loi visant à créer une commission bipartite devrait être voté la semaine prochaine et, s’il est adopté, il compterait 10 membres ayant une expérience dans les domaines de l’application de la loi et de la sécurité nationale, les démocrates nommant cinq membres et les républicains nommant cinq membres, selon le journal The Hill.

L’accord s’écarte de la commission que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a proposée, plus tôt dans l’année, qui comptait sept démocrates contre seulement quatre républicains sur la Commission de 11 personnes.

«Il y a eu un consensus croissant sur le fait que l’attaque du 6 janvier est d’une complexité et d’une importance nationale dont nous avons besoin [is] une commission indépendante pour enquêter », ont déclaré vendredi le président démocrate de la sécurité intérieure de la Chambre, Bennie G. Thompson, et le membre du classement républicain John Katko dans un communiqué conjoint.

Les républicains du Sénat se sont opposés au plan de Pelosi, affirmant que le souffle de l’enquête devrait inclure les manifestations de justice sociale de l’été 2020.

