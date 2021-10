La chambre de votre deuxième bébé aura tout

Kylie Jenner : La chambre de son deuxième bébé aura tout pour elle | INSTAGRAM

En ce moment, la célèbre mannequin et mondaine Kylie Jenner vit à peu près elle cinquième ou sixième mois de grossesse et pour cette raison elle est très excitée d’attendre le deuxième fruit de l’amour avec son partenaire Travis Scott Et bien sûr la populaire fille est très excitée par son arrivée et a déjà préparé la chambre qui sera de ce nouveau membre de la Famille Kardashian Jenner.

Biensûr que Stormi possède l’un des chambres le plus incroyable de tous les enfants célèbres, donc votre frère ou votre sœur en aura sûrement un tout aussi impressionnant ou peut-être meilleur car comme nous le savons plusieurs fois, il est nouveau, il devient le gâté.

Vous aurez un espace fabuleux plein de luxe et bien sûr beaucoup jouets, En fait, il a déjà fait un aperçu de ce à quoi ressemblera la chambre de ce nouveau bébé, bien qu’elle ne soit pas encore prête, il a révélé qu’il y aura un tunnel dans lequel il aura un faire glisser incroyable pour les deux petits frères de jouer et de s’amuser au maximum.

De plus, le toboggan aura son propre escalier pour que les plus petits aient un accès facile et il sera peint d’une manière incroyable qu’il nous a dit avec une grande émotion avouant qu’il y aura aussi de nombreuses étagères pour les jouets et pratiquement pour qu’il vive dans un conte de fées devenu réalité.

Sur les photos, nous pouvons voir comment le toboggan prend forme avec certaines fenêtres en forme de cercle et d’autres comme un château de princesses, des évents pour que l’air entre et qu’ils soient confortables et pleins d’oxygène.

Bien entendu, la belle Kylie Jenner apportera un grand soin à la conception de ces intérieurs pour sa maison qui plairont sûrement en gros à ses enfants qui vivront un rêve dont très peu peuvent profiter et bien plus étant si petit.

Par exemple, celle où elle vend des maillots de bain conçus par elle-même, une équipe de collaborateurs avec laquelle elle est, travaillait avec une grande emphase pour ne livrer que les meilleurs produits.

Cependant, certains utilisateurs ont déjà fait remarquer que les produits ont des détails et qu’ils ne sont pas de première qualité car beaucoup imagineraient quelque chose qui les a beaucoup déçus et qu’ils les ont fait parler, minimisant ce nouveau projet.

Mais ce n’est pas tout car elle a également lancé une ligne de crèmes de soin pour bébé, ce qui lui sera utile en attendant ce nouveau petit qui viendra sûrement égayer la vie du célèbre rappeur et d’elle-même. .

Bien sûr, les bénéfices de ces nouvelles entreprises iront aux soins de la même famille, donc Stormi et le nouveau membre de « la dynastie Kardashian Jenner » ont tout assuré pour continuer à vivre une vie pleine de confort.