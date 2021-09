La Chambre des communes se moque de Rayner après que Raab ait attaqué l’erreur fiscale “Vérifiez vos faits!” | Politique | Nouvelles

in

Angela Rayner et Dominic Raab ont remplacé leurs dirigeants lors de la question du Premier ministre alors que M. Raab était grillé à propos de la crise énergétique et de la décision de couper Universal Credit. Mme Rayner a souligné que M. Raab était contrarié de devoir céder l’utilisation de la maison Chevening “financée par les contribuables” à la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, alors que des millions de personnes luttent pour chauffer leurs maisons. Mais comme M. Raab a répondu à sa réponse, il a rapidement abattu Mme Rayner en déclarant que la maison était gérée par un conseil d’administration qui finançait l’entretien de la maison sur ses propres ressources et n’était pas financé par le contribuable.

Chevening House appartenait à des aristocrates jusqu’à ce qu’elle soit reprise par un conseil d’administration en 1959.

Selon leur site Web, « tous les coûts de la maison et de la succession sont couverts par les ressources propres du Trust provenant du legs de Lord Stanhope ».

Le Premier ministre Boris Johnson a le pouvoir de choisir qui séjourne dans la maison de vacances de 115 chambres, mais la tradition confie généralement la maison au ministre des Affaires étrangères.

Cependant, M. Raab et Mme Truss se disputent pour savoir qui a accès à la propriété, M. Raab affirmant qu’en raison de son nouveau rôle de vice-Premier ministre, il devrait conserver le domaine.

Mme Rayner a fait remarquer lors des PMQ : « Les familles de tout le pays s’inquiètent de chauffer leur maison pendant que [Dominic Raab] se plaint de devoir partager [Chevening House] manoir financé par les contribuables avec le ministre des Affaires étrangères.

JUSTIN: Nous avons payé des MILLIONS ! Les Britanniques fustigent la France “gourmande et obsédée par eux-mêmes”

“La vérité fait mal, n’est-ce pas, tout comme son gouvernement fait des choix qui rendent la vie plus difficile.”

Mme Rayner faisait référence à la suppression de l’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel, tout comme le coût de la vie devrait monter en flèche grâce aux prix de l’énergie.

Mais alors que M. Raab se levait, il a rapidement informé Mme Rayner de “vérifier ses faits”, car Chevening House est financé par un organisme de bienfaisance et non par les contribuables.

Une Mme Rayner embarrassée s’est cachée derrière son masque alors que le vice-Premier ministre a embroché les plans du Labour de nationaliser les sociétés énergétiques.

M. Johnson a parlé aux journalistes lors de sa visite aux États-Unis des retombées et a déclaré: “Le gouvernement du peuple ne se soucie pas des friperies et des faiblesses de ce genre.

«Ces types de questions, nous les aborderons en temps voulu. Mais comme je l’ai dit, nous nous concentrons sur les priorités des gens.

Lors des PMQ, Mme Rayner a également attaqué M. Raab resté en vacances au début de la crise afghane.

Elle a dit à M. Raab de “remonter sur sa chaise longue” et a déclaré qu’un travailleur au salaire minimum devrait travailler 50 jours supplémentaires par an pour s’offrir une nuit dans un hôtel de luxe visité par M. Raab.

LIRE LA SUITE:

L’UE doit tirer les leçons de l’accord britannique d’Aukus sur le Brexit [REACTION]

Comment l’UE réagirait si Londres suivait l’article 16 déclenché [ANALYSIS]

Johnson “abandonne l’espoir” d’un accord américain [VIDEO]

Elle a dit : « Peut-être qu’il devrait retourner à sa chaise longue et me laisser prendre le relais.

“La vérité, c’est qu’ils ont été prévenus des problèmes auxquels nous sommes confrontés et de la crise énergétique à laquelle nous sommes confrontés – et voilà, absolument rien pour aider les gens de partout dans le pays qui travaillent eux-mêmes dans le sol et luttent toujours pour joindre les deux bouts . “

Mme Rayner a également accusé le gouvernement de rendre la vie plus difficile aux familles de la classe ouvrière en réduisant le crédit universel et en augmentant d’autres impôts.

M. Raab a également cité les propres mots de Mme Rayner dans un article du Guardian dans lequel le chef adjoint a admis que le Parti travailliste devait cesser de parler avec mépris, car la classe ouvrière ne veut pas d’aumônes.