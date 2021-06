La Chambre des représentants américaine adopte le projet de loi bipartite pour étudier la blockchain et la crypto

in

La loi sur la technologie de la sécurité des consommateurs a été adoptée rapidement au sein de la Chambre et, si elle était promulguée, elle nécessiterait l’étude des jetons techniques et numériques de la blockchain.

Un projet de loi bipartite qui nécessite l’étude de la technologie blockchain et des jetons numériques a été adopté par la Chambre des représentants le 22 juin.

La «Consumer Safety Technology Act» est axée sur la protection des clients et intègre l’analyse des jetons numériques et de la blockchain. Le projet de loi a été adopté par le 117e Congrès chaque semaine de son introduction, avec 325 voix pour et 103 voix contre.

Ce n’est pas la première fois que ce projet de loi arrive à ce stade mais, et sous l’administration Trump, le projet de loi a été adopté par la Chambre en septembre 2020. Il avait alors été nommé Comité du commerce, des sciences et des transports avant d’être abattu au Sénat. .

Entre autres choses, le projet de loi demande à la Commission de la sécurité des produits de consommation de déployer un programme pilote d’IA pour aider les inspections de sécurité des consommateurs, comme distinguer les dangers des produits de l’acheteur et les tendances de fuite associées aux blessures impliquant des biens de consommation.

En outre, il exige du secrétaire au Commerce ainsi que de la Federal Trade Commission (FTC) « d’étudier et de faire rapport sur l’utilisation de la technologie blockchain et des jetons numériques ».

Représentant démocrate du neuvième district de Californie, Jerry McNerney a parrainé le projet de loi, qui a été coparrainé par le démocrate Darren Soto, en collaboration avec les républicains Warren Davidson, Van Taylor, l’archange Burgess et le chanteur folk Brett.

Le Consumer Safety Technology Act comprend en outre 2 factures alternatives faisant référence à la cryptographie. L’un est que la loi sur l’innovation Blockchain, en conjonction avec des éléments de la loi sur la taxonomie numérique, qui imposent le rapport de la FTC sur les «actes ou pratiques déloyaux ou trompeurs dans les transactions sur les jetons numériques». Le représentant Soto a initialement présenté ce dernier projet de loi en avril 2019, mais n’a pas reçu un seul vote à l’époque.

Les deux projets de loi visent à mettre fin aux actes trompeurs associés à la cryptographie de la part de personnes et d’« entreprises sans scrupules ».

Au rez-de-chaussée, Soto a souligné l’importance d’assurer une certaine protection des clients contre la volatilité et la criminalité :

“Lorsque nous jetons un coup d’œil à la volatilité du marché, à l’utilisation de la crypto-monnaie pour les ransomwares et aux attaques à jour comme le Colonial Pipeline et l’évasion, il est important que nous ayons tendance à nous ranger du côté de cela.”

La Blockchain Innovation Act nécessite l’étude des tendances d’investissement dans le commerce de la cryptographie, les risques potentiels et les avantages de la technologie blockchain conçue pour la protection des consommateurs, et les domaines au cours desquels la réglementation pourrait favoriser l’innovation nationale.

