Juridique & Réglementaire

La Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi bipartite sur la cryptographie pour la deuxième fois

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi bipartite qui propose l’étude de l’utilisation de la technologie blockchain et des jetons numériques.

Moins d’une semaine après son introduction, le projet de loi a été adopté par le 117e Congrès avec 325 voix pour et 103 voix contre.

Un programme d’IA sera établi en vertu du projet de loi

Le projet de loi appelé Consumer Safety Technology Act est parrainé par le représentant Jerry McNerny (D-Calif.) et coparrainé par le représentant Darren Soto (D-Fla.).

En vertu du projet de loi, la Consumer Product Safety Commission établirait un programme pilote d’intelligence artificielle (IA) pour explorer les cas d’utilisation dans le commerce.

Le programme faciliterait les inspections de sécurité des consommateurs, telles que l’identification des dangers des produits de consommation tout en suivant les tendances liées aux blessures impliquant des produits de consommation.

Le projet de loi avait déjà franchi plusieurs étapes au Congrès. Il avait auparavant adopté la Consumer Safety Technology Act sous l’administration de Donald Trump. Cependant, il n’a jamais été approuvé par le Sénat.

Le Consumer Safety Technology Act comprend également deux autres projets de loi, à savoir le Blockchain Innovation Act et des parties du Digital Taxonomy Act. Ces projets de loi chargent le secrétaire au Commerce et la Federal Trade Commission (FTC) d’étudier et de faire rapport sur l’utilisation de la technologie blockchain et des jetons numériques.

S’exprimant sur le projet de loi, le représentant Soto a déclaré que la Consumer Safety Technology Act est la première étape vers la création d’un centre d’excellence Blockchain au sein du ministère du Commerce.

Il a noté que les technologies émergentes telles que l’IA, la cryptographie et la blockchain jouent un rôle important et vont être un moteur économique pour l’économie du 21e siècle. Soto a dit,

« Il est essentiel que les États-Unis continuent d’être un leader mondial dans ces technologies émergentes pour garantir que nos valeurs démocratiques restent à la pointe de ce développement technologique. »

Audiences du Congrès américain autour de la crypto

Les régulateurs et les législateurs du monde entier ont accordé une plus grande attention à la crypto ces derniers temps.

Les autorités américaines ont tenté de clarifier la réglementation sur la propriété et la gestion des actifs numériques au fil du temps.

Ce mois-ci a déjà vu deux audiences du Congrès américain axées sur la cryptographie. Le groupe de travail House Fintech a tenu une audition la semaine dernière sur l’avenir des monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Lors de cette audience, la représentante américaine Maxine Waters (D-Calif.) a annoncé son intention de former un groupe de membres de la Chambre démocrate pour répondre aux préoccupations concernant la crypto-monnaie.

Lors d’une audience similaire tenue plus tôt ce mois-ci, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) a critiqué l’industrie de la cryptographie, la qualifiant de « Wild West » nécessitant une réglementation.

Warren a critiqué le coût environnemental du minage de Bitcoin. Selon elle, Bitcoin consomme autant d’énergie que les Pays-Bas et pourrait en consommer beaucoup plus avant la fin de l’année.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.