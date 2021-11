Juridique & Réglementaire

La Chambre des représentants des États-Unis va voter aujourd’hui sur un projet de loi controversé sur les infrastructures

Le projet de loi controversé sur les infrastructures d’un billion de dollars qui comprenait une définition excessive de «courtier» couvrant les mineurs de crypto, les jalonneurs, les prêteurs et les applications décentralisées, va maintenant être voté à la Chambre des représentants des États-Unis vendredi.

En août dernier, le projet de loi bipartite sur les infrastructures avait déjà été adopté au Sénat.

Jeudi soir, le président Joe Biden a appelé divers membres de la Chambre et les a exhortés à approuver le projet de loi de réconciliation de 1,75 billion de dollars, a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

« Le projet de loi sur les infrastructures se dirige vers un vote à la Chambre. Oui, les dispositions relatives à la cryptographie sont tout aussi mauvaises qu’elles l’étaient il y a des mois. Oui, l’impact de la section 6050I a été sous-exploré. Non, vous n’avez pas besoin d’appeler vos représentants. La réalité politique est la suivante : ce n’est plus entre nos mains maintenant », a déclaré Jake Chervinsky, conseiller stratégique au crypto fund Variant Fund.

La bonne chose ici est que rien ne se passera tout de suite, et ses dispositions en matière de cryptographie n’entreront en vigueur qu’en 2024, a-t-il ajouté.

« Nous pouvons essayer de les faire abroger ou amender avant cette date. Ils ont également besoin d’une réglementation du Trésor pour définir leur portée. Nous serons actifs dans ce processus », a déclaré Chervinsky.

Après avoir eu un grand impact lors du vote au Sénat, ce n’est pas le moment de se battre mais d’attendre car la route est longue. En outre, il a déclaré que les élections de mi-mandat de 2022 sont également à venir, ce qui pourrait considérablement remodeler le Congrès et son attitude envers la cryptographie.

« Alors que les dirigeants de la Chambre veulent voter sur le projet de loi cette semaine, il a déjà été programmé et reporté à deux reprises en raison d’un désaccord au sein du caucus démocrate », a déclaré Jerry Brito, directeur exécutif de Coin Center, une organisation à but non lucratif axée sur les problèmes politiques auxquels crypto-monnaies. Nous « nous sommes engagés à le contester devant les tribunaux s’il devenait loi », a-t-il ajouté.

