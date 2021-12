La Chambre des représentants prépare le relèvement du plafond de la dette

La Chambre des représentants a adopté mardi un projet de loi qui prépare le terrain pour augmenter le plafond de la dette sans même un vote républicain.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un accord compliqué conclu par les dirigeants du Congrès des deux partis pour permettre une solution unique pour éviter le défaut de paiement fédéral en permettant aux démocrates de lever la limite de la dette.

L’accord oblige les démocrates à spécifier le montant exact de la dette qui sera levée, et il leur permet de faire passer la mesure par le Sénat également divisé sans risque que la minorité républicaine bloque la décision par obstruction.

La limite de la dette a été augmentée de 480 milliards de dollars en octobre, mais cela ne suffit que pour payer les obligations du gouvernement fédéral jusqu’au 15 décembre environ. L’accord de mardi ouvre la voie à un processus en plusieurs étapes sur plusieurs jours, mais semble éviter une autre bousculade de dernière minute. pour éviter d’entrer en défaut.

Bien qu’il reste une opposition républicaine à l’accord, s’il se déroule comme prévu, certains membres du GOP le considèrent comme mettant la responsabilité de la dette croissante du pays sur le président Joe Biden et les démocrates avant la mi-mandat de 2022.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a qualifié l’accord de « très bon résultat pour le peuple américain ». AP Photo/Carolyn Kaster

Le premier projet de loi adopté par la Chambre mardi était lié à la législation sur l’assurance-maladie qui empêchera les réductions de paiement des médecins et autres prestataires. Un seul républicain, le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger, s’est rangé du côté des démocrates sur cette mesure.

Le projet de loi va maintenant au Sénat, et s’il y passe, les démocrates pourront alors voter sur une mesure distincte pour relever le plafond de la dette dans les deux chambres sans aucun soutien républicain. Les démocrates ont un vote décisif au Sénat avec la vice-présidente Kamala Harris.

Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que l’accord était « dans le meilleur intérêt du pays ».

Mitch McConnell a déclaré que l’accord était « dans le meilleur intérêt du pays ». Rod Lamkey – CNP / MEGA

« Je pense que c’est aussi dans le meilleur intérêt des républicains, qui sont très convaincus que les plafonds d’endettement précédents que nous avons convenus lorsque le président Trump était ici nous ont menés jusqu’en août », a déclaré McConnell, du Kentucky. « Et ce plafond d’endettement actuel concerne en effet l’avenir et non le passé. »

Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a qualifié l’accord de « très bon résultat pour le peuple américain » dans une citation à l’Associated Press.

« Les démocrates ont toujours dit que nous étions prêts à assumer la charge à 50 voix pour y parvenir tant que ce n’était pas un processus alambiqué ou risqué, et le leader McConnell et moi y sommes parvenus », a déclaré Schumer, de New York.

Avec des fils de poste