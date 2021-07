La Chambre des représentants propose une loi pour arrêter la grande technologie

L’ère numérique contre les monopoles de la communication 0:49

(CNN Affaires) – Un puissant panel de la Chambre a approuvé jeudi un large éventail de propositions visant à affaiblir les grandes technologies. Il a donné son aval à une série de mesures qui imposent de nouvelles obligations aux principales plateformes numériques, leur interdisent d’abuser de tout « pouvoir de tutelle » et, dans certains cas, ouvre la porte à de nouvelles amendes et manquements.

Au cours d’une session marathon de deux jours qui a duré près de 29 heures, les législateurs de la Commission judiciaire ont envoyé six projets de loi à la Chambre des représentants qui représenteraient le changement le plus important apporté à la loi antitrust américaine depuis des décennies.

Le Congrès américain appelle 4 monopoles technologiques 1:27

Les propositions visent à réduire la domination

Les projets de loi les plus sévères interdisent ce que les membres du comité ont prétendu être les tactiques anticoncurrentielles les plus flagrantes pratiquées par Big Tech.

En vertu de ces propositions, Amazon se verrait interdire de posséder la même plate-forme de commerce électronique sur laquelle elle est en concurrence avec des vendeurs indépendants. Facebook n’a pas pu acquérir de nouvelles entreprises qu’il pourrait percevoir comme une future menace concurrentielle. Google serait interdit de promouvoir YouTube dans les résultats de recherche par rapport à d’autres rivaux vidéo.

Et Apple peut être obligé d’autoriser les magasins d’applications tiers sur iOS. Les politiques proposées vont directement au cœur de certains des modèles commerciaux clés de la grande technologie.

Les projets de loi interdiraient aux grandes entreprises technologiques de promouvoir injustement leurs propres produits et services sur les plates-formes qu’elles possèdent, par exemple lorsque Google diffuse des vidéos YouTube. Ils cherchent également à les empêcher d’utiliser leur contrôle sur plusieurs plates-formes pour nuire à d’autres entreprises qui dépendent de ces mêmes plates-formes, comme certains le prétendent contre Amazon dans son traitement des vendeurs.

L’impact des nouvelles réglementations sur Internet 3:57

“Ces mesures seraient les réformes les plus importantes du système américain de droit de la concurrence depuis Hart-Scott-Rodino, il y a 45 ans en 1976”, a déclaré William Kovacic, ancien président de la Federal Trade Commission, faisant référence à la loi de l’ère Ford qui visait à établir des exigences de transparence publique pour les fusions et acquisitions.

Les projets de loi ne nomment pas les entreprises individuelles, bien que certains législateurs aient exprimé jeudi leur volonté de le faire afin de réduire la portée prévue de la législation. Au lieu de cela, les projets de loi décrivent une définition générale des géants de la technologie que les régulateurs antitrust devraient utiliser pour identifier les entreprises soumises aux lois. Cela inclut la capitalisation boursière et les seuils d’utilisateurs mensuels.

En vertu des projets de loi, si la Federal Trade Commission ou le ministère de la Justice constate qu’une entreprise couverte a abusé de son pouvoir, les agences pourraient potentiellement poursuivre pour des amendes ou une pause.

Les résultats pourraient créer des changements massifs pour l’Internet tel que nous le connaissons

La note de la Maison intervient alors que l’industrie technologique est confrontée à une pression croissante des législateurs et des régulateurs du monde entier. Google a été touché par de multiples poursuites antitrust par des fonctionnaires fédéraux et étatiques alléguant des abus dans la recherche et la publicité en ligne.

Des responsables étatiques et fédéraux ont poursuivi Facebook pour ce que ses détracteurs ont appelé une stratégie de « prise de contrôle meurtrière ». Apple est allé devant les tribunaux ce printemps pour se défendre contre les allégations d’Epic Games, le fabricant de “Fortnite”, selon lesquelles la boutique d’applications d’Apple monopoliserait l’accès des développeurs d’applications à l’iPhone. Amazon fait face à un nouvel examen antitrust dans le cadre de son acquisition du poids lourd des médias MGM.

Ces derniers mois, les responsables européens ont lancé un flux constant d’enquêtes sur diverses pratiques commerciales d’Apple, Google et Amazon. La Haute Cour européenne a affirmé ce mois-ci que les régulateurs de la confidentialité des données à travers le continent, et pas seulement ceux de la même juridiction que les sièges sociaux des entreprises, peuvent demander des comptes aux plateformes numériques comme Facebook.

Les projets de loi de la Chambre marquent l’effort le plus complet de ce côté de l’Atlantique pour élaborer un ensemble national de règles régissant les plateformes numériques.

“Aujourd’hui, nous avons envoyé un message clair”, a déclaré le représentant David Cicilline, qui a mené la charge dans une enquête de 16 mois sur l’industrie de la technologie l’année dernière qui a abouti à la législation. “Les États-Unis ne permettront plus à d’autres pays de mener la lutte contre le pouvoir monopolistique non réglementé. Les États-Unis sont prêts à tenir Big Tech pour responsable afin que nous puissions construire une économie en ligne plus forte.”

Les entreprises technologiques donnent des avertissements pour approuver les projets de loi

L’industrie technologique a lancé une attaque tous azimuts pour contrecarrer les factures américaines avant la décision de mercredi. Ses groupes commerciaux et ses lobbyistes ont déclaré que le Congrès allait trop vite et que les projets de loi pourraient avoir des conséquences imprévues pour les consommateurs.

Les entreprises elles-mêmes ont émis de terribles avertissements : Amazon a déclaré que si elle était obligée de choisir entre vendre des produits de vente au détail par elle-même et exploiter un marché de commerce électronique pour tout le monde, elle choisirait la première, ce qui entraînerait une perte d’activité pour un demi-million de vendeurs. Plate-forme. Apple a déclaré que permettre aux utilisateurs d’iOS de télécharger des applications de n’importe où pourrait entraîner des violations de la sécurité et de la confidentialité.

Certains législateurs ont fait écho à ces préoccupations lors de la session législative. Ils ont déclaré que de nombreux projets de loi avaient une portée trop large ou risquaient de donner trop de pouvoirs au gouvernement fédéral.

Les investisseurs devraient-ils voir au-delà des grandes technologies ? 1:17

Les législateurs conservateurs ont tenté à plusieurs reprises de modifier les projets de loi pour répondre aux allégations de parti pris anti-conservateur. En fait, l’un des premiers amendements a tenté d’interdire à la FTC et au DOJ d’utiliser les fonds du Congrès pour faire avancer la théorie critique de la race. L’amendement a été abandonné car non pertinent pour les questions antitrust en question.

Une coalition bipartite de législateurs californiens, dont certains représentent la Silicon Valley, a travaillé tout au long de la session pour contester les projets de loi, citant des “questions de base” auxquelles ils ont déclaré que les auteurs n’avaient pas répondu. Par exemple, ont-ils dit, il n’est pas évident de savoir comment les factures affecteraient des produits spécifiques utilisés par des millions de consommateurs.

La réticence continue

Mais les partisans de nouvelles restrictions sévères ont appelé à une action rapide pour renforcer les lois nationales sur la concurrence. Ils soutiennent qu’ils étaient nécessaires pour sauver les petites entreprises menacées par les grandes technologies.

“Chaque projet de loi est un élément essentiel d’un plan bipartite visant à uniformiser les règles du jeu pour les innovateurs, les entrepreneurs et les startups, et à apporter les avantages d’une plus grande innovation et d’un plus grand choix aux consommateurs américains”, a déclaré le président du House Judiciary Committee Jerry Nadler au début des travaux mercredi.

L’ère numérique contre les monopoles de la communication 0:49

Lorsque les projets de loi sont sortis du comité, le représentant Ken Buck, l’un des principaux co-sponsors républicains de la législation, a revendiqué la victoire sur ce qu’il a qualifié de pression de l’industrie technologique pour faire échouer l’effort.

“Big Tech a fait pression contre les six projets de loi antitrust, affirmant qu’ils ne seraient pas adoptés en dehors du comité”, a tweeté Buck après l’adoption des projets de loi jeudi. “Je suis fier de travailler avec mes collègues des deux côtés pour ‘Break Up Big Tech’ et avancer ces factures à l’étage de la Maison.”