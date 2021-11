La Chambre dirigée par les démocrates prévoit de voter sur le projet de loi de dépenses sociales de 2 milliards de dollars de Biden d’ici vendredi: Hoyer

Le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, a déclaré aux journalistes mardi que la direction de la Chambre prévoyait de tenir un vote sur l’adoption finale de la loi Build Back Better Act de 2 000 milliards de dollars du président Biden d’ici vendredi au plus tard.

Le projet de loi sur les dépenses sociales de Biden contient de nouveaux programmes de prestations fédérales et environ 550 milliards de dollars pour des initiatives en matière de changement climatique.

« Je m’attends à considérer la majeure partie du débat, peut-être pas tout, mais la majeure partie du débat sur Build Back Better mardi, excusez-moi, mercredi, mardi d’aujourd’hui, mercredi, demain », a déclaré Hoyer lors d’une conférence de presse.

« Et ensuite, je m’attends à voter sur le passage final de Build Back Better, soit au plus tôt jeudi, et, espérons-le, au plus tard vendredi », a-t-il ajouté.

Les démocrates modérés ont appelé à un « score » de la législation par le Congressional Budget Office avant un vote final. Hoyer a déclaré que les législateurs devraient être en mesure de se faire une idée de la « position fiscale » de la loi Build Back Better Act dans ce délai désigné cette semaine, mais a averti que cela ne signifie pas qu’un score officiel sera définitivement prêt.

« Dès que ça arrive, ce qui ne veut pas forcément dire un score CBO ; cela ne signifie pas nécessairement que chaque I et chaque T sont croisés. Mais cela signifie que les informations écrasantes seront disponibles pour les membres afin que lorsqu’ils voteront, ils auront cette information, mais je m’attends à voter sur le Build Back Better Act dès que cette information sera disponible », a déclaré Hoyer.

«Et je m’attends à ce que ce soit au plus tôt jeudi et au plus tard vendredi ou samedi. Mais je m’attends à ce que nous votions là-dessus jeudi ou vendredi. De toute évidence, la pause de Thanksgiving est sur le point de se produire et j’ai dit aux membres qu’ils seraient absents jeudi, mais nous serons ici aussi longtemps qu’il le faudra pour adopter ce projet de loi cette semaine », a-t-il ajouté.

Le Comité pour un budget fédéral responsable estime que le projet de loi de réconciliation de Biden doublera pour atteindre environ 4,79 billions de dollars si les politiques qu’il contient sont rendues permanentes.

