La Chambre fait progresser la législation sur l’octroi de réparations à un vote final de la chambre ⋆ .

Le comité judiciaire de la Chambre, contrôlé par les démocrates, a avancé mercredi soir une législation visant à étudier l’octroi de réparations aux descendants d’esclaves américains.

Le comité a voté selon les principes du parti pour envoyer un projet de loi à la Chambre pour un vote complet et final de la chambre.

Si elle est adoptée, la mesure créerait une commission de 13 membres pour étudier l’esclavage et la manière dont les esclaves et leurs descendants ont été touchés par les lois américaines, selon le Los Angeles Times.

Le projet de loi charge également le comité d’envisager des «excuses nationales» et de recommander des remèdes au Congrès.

Une telle législation a été introduite pour la première fois en 1989 par la fin du Rep. John Conyers, un démocrate du Michigan et le plus ancien membre du Congrès noir.

La nouvelle version a été introduite par la représentante démocrate du Texas, Sheila Jackson Lee.

Le projet de loi de Conyers avait 24 co-sponsors. Lee en compte plus de 170, et ses collègues démocrates, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi et le président Biden, ont exprimé leur soutien pour au moins étudier la question, rapporte également le journal.

Cependant, la mesure aurait besoin de 10 votes républicains pour adopter le Sénat également divisé, et aucun républicain ne coparraine le projet de loi de la Chambre.

