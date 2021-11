La Chambre vote ce soir sur BBB. Les chiffres du CBO semblent bons. McCarthy a l’air mal. Rejoignez le blog en direct !

La Chambre vote pour BBB pour ce soir. Pelosi a les voix.

Les chiffres du CBO, que certains membres attendaient avec impatience, se sont révélés très positifs. Sans compter les revenus supplémentaires dus à une meilleure application des taxes par l’IRS, BBB augmentera le déficit de seulement 367 milliards de dollars sur 10 ans.

Le CBO estime que l’adoption du HR 5376, le Build Back Better Act, entraînerait une augmentation nette du déficit de 367 milliards de dollars sur la période 2022-2031, sans compter les revenus supplémentaires qui pourraient être générés par un financement supplémentaire pour l’application des lois fiscales. https://t.co/cMEHAFqiu4 – CBO américain (@USCBO) 18 novembre 2021

L’application des lois générera 207 milliards de dollars de revenus supplémentaires, réduisant le déficit à 160 milliards, soit une moyenne de 16 milliards de dollars par an, ce qui représente une baisse dans le seau par rapport au déficit que les républicains ont créé avec leur facture fiscale. en 2017, un énorme 1,4T de dollars.

Le CBO estime que le financement des activités d’application de l’impôt fourni par le HR 5376, le Build Back Better Act, augmenterait les dépenses de 80 milliards de dollars et les revenus de 207 milliards de dollars, réduisant ainsi le déficit de 127 milliards de dollars, jusqu’en 2031. https://t.co /GrbShPusVK – CBO américain (@USCBO) 18 novembre 2021

Estimations du projet de trésorerie une augmentation plus importante des revenus en raison de l’application de l’impôt – 480 milliards de dollars ; Les chiffres du CBO ont tendance à être conservateurs. Cela se traduirait par une réduction du déficit de 113 G$.

La combinaison des scores de CBO et JCT au cours de la semaine dernière et de l’analyse du Trésor montre clairement que Build Back Better est entièrement payé et, en fait, réduira la dette de notre pays au fil du temps grâce à plus de 2 000 milliards de dollars de sources de revenus et d’autres économies. – Secrétaire Janet Yellen (@SecYellen) 18 novembre 2021

Sur la base de leurs calculs, la Maison Blanche prévoit une réduction du déficit de 100 milliards de dollars. Yay!

Mon Build Back Better Act va réduire le déficit de plus de 100 milliards de dollars sur dix ans. Cela va réduire les coûts, créer des emplois et reconstruire notre économie. Faisons cela. https://t.co/VBQJhtBIGL – Président Biden (@POTUS) 19 novembre 2021

Le verdict – pour un déficit faible ou négatif, vous obtenez beaucoup d’investissements dans l’avenir de la nation et de son peuple, contrairement au cadeau fiscal républicain qui a créé de la richesse pour les plus riches et rien de plus.

Donc, fondamentalement, CBO dit que BBB est AOK. Payé dans les limites de la marge d’erreur — ce n’est pas que les paiements soient importants lorsque les taux d’intérêt réels sont négatifs et que vous investissez dans l’avenir. La « responsabilité » fiscale n’est pas une raison pour voter contre. – Paul Krugman (@paulkrugman) 19 novembre 2021

On dirait que les quelques démocrates récalcitrants vont embarquer –

C’est ce qu’il y a dans BBB qui fait peur aux républicains —

House’s Build Back Better Act Pré-K universel

555 G$ climat

3 000 $ à 3 600 $ en espèces pour les parents

4 semaines de congé payé

Garde d’enfants $

Étendre plus gros ACA $

Combler l’écart de couverture Medicaid

Prestation auditive de l’assurance-maladie

Négociations des prix des médicaments

15 % d’impôt minimum sur les sociétés

Supplément de rachat d’actions

Bouchon SEL ⬆️ $80K – Sahil Kapur (@sahilkapur) 19 novembre 2021

Le prochain obstacle pour le projet de loi sera au Sénat. Peut-être que les inquiétudes du sénateur Manchin seront apaisées et qu’il pourra voter oui la conscience tranquille. Après tout, le projet de loi aidera réellement ses électeurs.

Le numéro du CBO sur BBB – qui comprend des programmes qui ne figurent pas dans la version probable du Sénat – devrait apaiser ou effacer toutes les inquiétudes que Joe Manchin aurait au sujet de son impact inflationniste. Cela devrait être un grand coup de pouce vers le passage au Sénat. Ce qui serait vraiment énorme. – Norman Ornstein (@NormOrnstein) 18 novembre 2021

Il y a beaucoup de mensonges alarmistes et simples de la part des républicains sur le projet de loi, parce que… c’est ce qu’ils font. Écrasons leurs mensonges avec la vérité. Assurons-nous que les gens comprennent l’importance de BBB et demandons-leur de faire pression sur leurs sénateurs. Parlons du contenu du projet de loi et de la façon dont il profitera à l’économie et à notre population. Faisons en sorte que les gens comprennent que les républicains cassent, tandis que les démocrates font l’économie.

