La Chambre vote pour que Mark Meadows soit un outrage au Congrès

La Chambre votera sur le renvoi pour outrage au MJ de Meadows

La Chambre des représentants se dirige vers un vote sur un renvoi pour outrage à l’ancien chef d’état-major de la Maison Blanche de Trump, Mark Meadows, dans le cadre de l’enquête sur l’attaque du 6 janvier ; Rapports de Chad Pergram.

La Chambre des représentants a voté mardi en faveur d’une résolution visant à condamner l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows pour outrage au Congrès.

JAN. 6 LE COMITÉ DÉCÈDE UNE PROCÉDURE D’OUTRAGE SI MARK MEADOWS NE COMPARAÎT PAS

Le vote intervient un jour après que le comité spécial de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis a voté 9-0 pour recommander Meadows pour poursuite après avoir refusé de témoigner devant le panel. La résolution a été adoptée par 222-208 voix. Les représentants Adam Kinzinger et Liz Cheney ont voté avec les démocrates.

La représentante Liz Cheney, R-Wyo., et la présidente représentante Bennie Thompson, D-Miss., arrivent pour la première audience du comité spécial de la Chambre sur l’attaque du 6 janvier contre Capitol Hill à Washington, le mardi 27 juillet 2021. ( AP Photo/ Andrew Harnik, piscine) (AP Photo/ Andrew Harnik, piscine)

« IL EST À PROPOS DE DONALD TRUMP » : MARK MEADOWS RÉPOND AU VOTE DE LA CMTE DU 6 JANVIER RECOMMANDANT DES ACCUSATIONS PÉNALES

« M. Meadows était en contact avec au moins certains des particuliers qui ont planifié et organisé un rassemblement le 6 janvier, dont l’un aurait peut-être exprimé des inquiétudes en matière de sécurité à M. Meadows au sujet des événements du 6 janvier », a écrit Bennie, président du comité du 6 janvier. Thompson, D-Miss., dans un rapport de 51 pages publié dimanche soir. « M. Meadows a utilisé son téléphone portable personnel pour discuter du rassemblement dans les jours qui ont précédé le 6 janvier. »

Le président représentant Bennie Thompson, D-Miss., rencontre le comité restreint sur l’attaque du 6 janvier à Washington, DC, le lundi 26 juillet 2021. (AP Photo/Andrew Harnik) (AP Photo/Andrew Harnik)

Meadows a répondu lundi soir au vote du comité de la Chambre, déclarant à l’animateur de Fox News Sean Hannity que la recommandation du comité était « décevante, mais pas surprenante ».

L’AVOCAT DE MEADOWS DIT QU’UNE CHARGE D’OUTRAGE SERAIT « MANIFESTEMENT INJUSTE »

« Soyons clairs à ce sujet, il ne s’agit pas de moi, de me mépriser », a déclaré Meadows. « Il ne s’agit même pas de rendre le Capitole plus sûr. Nous l’avons vu par les fuites sélectives qui se produisent en ce moment. Il s’agit de Donald Trump et de le poursuivre à nouveau. »

Meadows, un ancien membre du Congrès de Caroline du Nord qui a également été président du House Freedom Caucus, coopérait auparavant avec l’enquête du comité sur les événements entourant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Il a ensuite cessé de travailler avec les enquêteurs et les poursuit maintenant.