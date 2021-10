La Chambre vote pour tuer le crack raciste et la disparité des peines de cocaïne en poudre

En regardant la gigantesque impasse sur Capitol Hill alors que les démocrates tentent de faire adopter à la fois le projet de loi sur les infrastructures et un projet de loi sur les dépenses sociales de plusieurs milliards de dollars par le Congrès tandis que les républicains font de leur mieux pour y faire obstacle, les observateurs pourraient être pardonnés de penser que le Congrès s’est transformé en un rien cirque partisan. Mais alors que tous les yeux étaient rivés sur le conflit interne entre les démocrates, la Chambre des représentants vient en fait de réaliser quelque chose d’important.

Dans un effort pour défaire l’un des exemples les plus graves d’injustices raciales résultant de la guerre contre la drogue, la Chambre a voté le 28 septembre pour mettre fin à « la disparité des peines fédérales entre les infractions liées à la drogue impliquant du crack et de la cocaïne en poudre ». La loi de 2021 sur l’élimination d’une application quantifiable injuste de la loi (EQUAL) (HR 1693), a été adoptée par 361-66, démontrant un soutien bipartite, bien que les 66 votes « non » soient venus de républicains.

Au milieu de l’hystérie médiatique à propos des « crackheads » et des « bébés du crack », avec une teinte distinctement raciale, et une « approche sévère contre la criminalité » résultant de la posture politique autour de l’utilisation de crack au début des années 1980, le Congrès a adopté la loi sur l’anti-drogue. de 1986, coparrainé par le sénateur de l’époque Joe Biden (D-DE) et promulgué par l’ancien président Ronald Reagan. En vertu de ce projet de loi, les personnes arrêtées avec aussi peu que 5 grammes de crack encouraient une peine minimale obligatoire de cinq ans, tandis que les personnes devraient être arrêtées avec 500 grammes de cocaïne en poudre pour être condamnées à la même peine pour le crime.

Bien qu’apparaissant à première vue sans distinction de race, cette loi a été utilisée de manière disproportionnée comme une arme contre les Afro-Américains. Selon une enquête d’un an menée par Asbury Park Press et USA Today Network qui « a examiné des centaines de milliers de dossiers d’arrestation et de condamnations fédérales pour drogue » à travers les États-Unis pendant plus de 30 ans, « la plupart des consommateurs de crack étaient et sont toujours blancs, selon enquêtes fédérales, mais [B]les manquements ont été envoyés dans une prison fédérale près de sept fois plus souvent pour des délits de crack de 1991 à 2016. » Entre 1991 et 1995, au plus profond de la guerre contre la drogue, les Noirs étaient 13 fois plus susceptibles d’être pris dans le hachoir à viande de la justice pénale que sur le crack par rapport à « tous les accusés blancs enfermés derrière les barreaux » pour le même crime. Et même en 2020, la US Sentencing Commission a rapporté que « les Noirs représentaient 77% de toutes les condamnations fédérales pour crack ».

Après des années d’efforts d’une alliance de plus en plus large d’organisations pour la réforme des drogues, la justice raciale et les droits de l’homme, comprenant également des groupes religieux et civiques, l’adoption de la Fair Sentencing Act de 2010 a réduit la « disparité entre les infractions pour le crack et la cocaïne en poudre de 100 : 1 à 18:1 », et le First Step Act de 2018, signé par l’ancien président Donald Trump, autorisait les personnes condamnées avant l’adoption de la loi de 2010 à demander un ressentiment. Mais, comme l’a souligné le Brennan Center for Justice at NYU Law en 2019, le First Step Act « marque un progrès pour la réforme de la justice pénale, mais il présente des lacunes notables. Il laissera en place d’importantes peines minimales obligatoires… [and] deux des principales dispositions du projet de loi sur la détermination de la peine ne sont pas rétroactives. Cette critique a également conduit à des appels comme le fait que le First Step Act « ne soit pas la seule étape ». Mais maintenant, enfin, la fin de la disparité est en vue avec le récent mouvement sur la loi EQUAL.

Les partisans de la réforme ont salué l’adoption de la loi EQUAL à la Chambre.

« Après le meurtre de George Floyd, il était évident qu’en tant que pays, nous devions redoubler d’efforts pour éliminer la discrimination raciale dans notre système judiciaire », a déclaré Kevin Ring, président de Families Against Mandatory Minimums (FAMM), dans un communiqué après le voter. « Éliminer la disparité entre la poudre de crack, qui a causé un préjudice disproportionné et injuste aux familles noires, était une cible évidente. … [The September 28] énorme vote bipartite reflète le soutien public écrasant pour éliminer la disparité de crack. Nous espérons que le Sénat agira rapidement pour supprimer cette erreur vieille de 35 ans du code pénal. »

«Pendant 35 ans, la disparité des peines entre le crack et la cocaïne en poudre, basée sur aucune preuve ni science, a entraîné des peines plus lourdes qui sont supportées de manière disproportionnée par les familles et les communautés noires. Nous applaudissons la Chambre pour avoir adopté la loi EQUAL, qui mettra enfin fin à cette disparité, y compris pour des milliers de personnes qui purgent encore des peines en vertu de la disparité injuste qui auraient désormais la possibilité de demander aux tribunaux une réduction de peine », a déclaré Aamra Ahmad, avocate principale de l’ACLU en matière de politique. dit dans un communiqué.

« Le Congrès devrait continuer à travailler pour mettre fin à la guerre contre la drogue, notamment en mettant fin aux peines minimales obligatoires qui ont un impact disproportionné sur les communautés de couleur tout en ne nous rendant pas plus sûrs. Maintenant que la Chambre a pris cette mesure importante sur la loi EQUAL, le Sénat doit rapidement emboîter le pas et enfin mettre fin à cette politique racialement injuste », a-t-elle ajouté.

La version sénatoriale du projet de loi est S 79, qui a été présentée par le sénateur Cory Booker (D-NJ) et coparrainée par les collègues démocrates Dick Durbin (IL) et Patrick Leahy (VT) et les sénateurs GOP Rand Paul (KY), Rob Portman (OH) et Thomas Tillis (NC). Après le vote, ils ont poussé leurs collègues du Sénat à bouger.

« [On September 28], les républicains et les démocrates de la Chambre se sont réunis pour adopter la loi EQUAL, une législation qui éliminera une fois pour toutes la disparité injuste des peines fédérales pour le crack et la cocaïne en poudre », ont déclaré les sponsors bipartites du Sénat dans un communiqué conjoint. « Bénéficiant d’un large soutien des groupes confessionnels, des organisations de défense des droits civiques, des forces de l’ordre et des personnes de tous horizons politiques, ce projet de loi de bon sens aidera à réformer notre système de justice pénale afin qu’il soit mieux à la hauteur des idéaux de vraie justice et d’égalité devant la loi. Nous applaudissons la Chambre pour son vote d’aujourd’hui et nous exhortons nos collègues du Sénat à soutenir ce projet de loi historique. »

Le projet de loi a le soutien du président Biden, qui l’a approuvé en juin, mais fait face à des perspectives incertaines au Sénat. Il faudra au moins 10 voix républicaines pour passer, et dans ce Sénat, il est difficile d’imaginer 10 sénateurs républicains voter pour quoi que ce soit que les démocrates soutiennent. Pourtant, la cause de la réforme de la politique de justice pénale a fait d’étranges compagnons de lit, et ce Congrès est loin d’être terminé.

