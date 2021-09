La championne de l’UFC a remboursé ses dettes grâce aux nus et plus encore sur OnlyFans

Jéssica Andrade, une combattante et championne brésilienne actuellement sous contrat avec l’UFC, a récemment révélé qu’elle était également une star d’OnlyFans. Elle est peut-être en tête du classement des poids mouches et n ° 6 du classement livre pour livre parmi les femmes de sa profession, mais avant OnlyFans, elle ne gagnait apparemment pas assez d’argent pour couvrir ses dettes et ses frais de subsistance. Cependant, il y a quelques mois, sa femme l’a convaincue d’essayer la plate-forme et le reste appartient à l’histoire.