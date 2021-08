La championne de tennis américaine Naomi Osaka trouve intéressante la crypto Dogecoin basée sur les mèmes. ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Après s’être lancée dans le monde des jetons non fongibles (NFT), la joueuse de tennis professionnelle Naomi Osaka se tourne désormais vers les crypto-monnaies. Fait intéressant, ce n’est pas Bitcoin (BTC) qui a le plus attiré son attention, mais le crypto Dogecoin (DOGE) basé sur les mèmes. L’engouement autour de la pièce meme Dogecoin semble toujours tourner autour d’un autre nom important qui s’y intéresse. Dans une interview avec Bloomberg, la superstar du tennis Naomi Osaka a révélé qu’elle et son agent avaient récemment parlé d’actifs numériques.

Noami Osaka était au courant de Dogecoin plus tôt.

La championne en titre de l’US Open, Osaka, âgée de 23 ans, a affirmé que DOGE avait attiré son attention avant même la discussion en cours : « En fait, je parlais juste avec mon agent des crypto-monnaies. Je sais qu’en ligne, tout s’agrandit. Je me souviens avoir lu sur Dogecoin… il va y avoir quelque chose de nouveau et d’intéressant qui va apparaître », a-t-elle ajouté. Elle a en outre souligné que les athlètes, en général, ne peuvent pas pratiquer leur sport toute leur vie. Cela dit, ils devraient faire un pas en avant et trouver les bons instruments d’investissement une fois qu’ils se retireront du domaine.

Dogecoin reste l’une des principales crypto-monnaies.

Bien qu’il ait commencé comme une blague, Dogecoin est actuellement l’une des principales crypto-monnaies par capitalisation boursière. Naomi Osaka n’est pas la seule personne populaire à lui témoigner sa sympathie. Il va sans dire que le milliardaire de la technologie Elon Musk se démarque sans doute comme la personnalité la plus connue qui s’agite périodiquement en faveur de la pièce meme. Tout en déclarant que les transactions avec Bitcoin et Ethereum sont lentes, le PDG de Tesla a salué Dogecoin comme alternative. Plus tard, lors de l’événement B-Word, le milliardaire a révélé qu’il avait personnellement investi dans la crypto-monnaie inspirée de Shiba Inu.