La championne de tennis Naomi Osaka exprime son intérêt pour la crypto, en particulier Dogecoin, et lance NFT

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La championne en titre de l’US Open Naomi Osaka, qui a déjà lancé ses propres NFT, montre maintenant de l’intérêt pour Dogecoin. Il dit que les athlètes, qui ne peuvent pas exercer toute leur vie, devraient penser à leur avenir.

Après s’être lancée dans le monde des jetons non fongibles (NFT), la joueuse de tennis professionnelle haïtiano-japonaise Naomi Osaka semble s’être intéressée aux crypto-monnaies, notamment – un peu à la manière du PDG de Tesla Elon Musk – Dogecoin a attiré son attention. .

Lors d’une interview avec Bloomberg, la superstar du tennis a révélé être avant-gardiste et que elle était prête à investir son argent même si elle était au début de sa carrière. Selon le point de vente, la fureur croissante autour des crypto-monnaies a attiré l’attention de la championne en titre de l’US Open, qui a exploré où elle peut investir dans l’espace. Une partie de son intérêt a été stimulée par l’ensemble du mouvement autour de Dogecoin.

Le point de vente a indiqué qu’elle et son agent avaient récemment parlé des actifs numériques. Cependant, l’athlète de 23 ans a affirmé que DOGE avait attiré son attention avant même cette discussion :

« En fait, je parlais à mon agent de crypto-monnaies. Je sais que tout devient de plus en plus gros en ligne. Je me souviens avoir lu sur Dogecoin… quelque chose de nouveau et d’intéressant va émerger. “