La championne du concours d’orthographe Zalia Avant-garde est également un phénomène de basket-ball record

Chaque année, il y a un champion du Scripps National Spelling Bee, et chaque année, ce sont des enfants impressionnants et incroyables qui sont bien plus intelligents que n’importe lequel d’entre nous, et destinés à dominer leurs domaines de prédilection pour devenir les futurs dirigeants de l’Amérique. Notez que les éloges effusifs manquent un mot clé : « cool ». Il est difficile de dire que le gagnant du concours d’orthographe est manifestement cool, mais maintenant tout a changé.

Jeudi soir, Zalia Avant-garde de Louisiane, 14 ans, a remporté le prix en épelant “murraya”, tout en fléchissant sur l’abeille en faisant des gaffes et en faisant une référence à Bill Murray.

« Ce mot contient-il comme le mot anglais murray, qui serait le nom d’un comédien ?

En remportant le concours, Avant-garde est devenue la première étudiante noire américaine à capturer le Scripps National Spelling Bee, incitant le monde à en savoir plus sur elle – et quand nous l’avons fait, c’était incroyable.

Aussi grand orthographe qu’Avante-garde soit, le jeune de 14 ans pourrait être un meilleur joueur de basket-ball. Elle détient trois records du monde Guinness pour le dribble truqué, est apparue dans une publicité de Stephen Curry en 2018 et a un compte Twitter jonché de ses exploits de basket-ball.

Oh, elle peut aussi dribbler plusieurs ballons de basket tout en conduisant un monocycle et a des projets futurs qui incluent devenir entraîneur de la NBA, ou être astronaute pour la NASA, ou immunologiste, ou peut-être même un scientifique qui étudie la thérapie génique. Quand on est aussi bon dans la vie, c’est bien d’avoir des choix.

Comme si tout cela ne suffisait pas, il y a son nom de famille « Avant-garde », qui n’était pas son nom de naissance, mais plutôt changé par son père après avoir été inspiré par John Coltrane. C’est le parfait coup d’envoi d’une vie remarquable qui n’a commencé qu’il y a 14 ans et qui est destinée à influencer le monde pour les années à venir, quel que soit le domaine qu’elle choisit.

Félicitations à Zalia Avant-garde, qui est déjà plus cool que je ne le serai jamais, a des records que je n’atteindrai jamais et une vie qui lui est plus impressionnante que quiconque que je connaisse. Égoïstement, j’espère qu’elle s’en tiendra au basket-ball, uniquement parce que je veux la suivre pendant la prochaine décennie.