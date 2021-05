La championne du monde à trois poids, Claressa Shields, promet de “ battre la merde ” de la star de YouTube Jake Paul

Claressa Shields a averti Jake Paul qu’elle “ le battrait ” avant son combat avec l’ancienne star de l’UFC Ben Askren.

Le YouTuber devenu boxeur est passé à 3-0 avec une finition dévastatrice de l’ancien lutteur olympien à Atlanta plus tôt ce mois-ci.

Stéphanie Trapp / SHOWTIME

Claressa Shields a réalisé tout ce qu’il y a à réaliser dans la boxe féminine en tant qu’amatrice et professionnelle

Bien avant de commencer à frustrer la communauté MMA comme Daniel Cormier, Tyron Woodley ou même le chef de l’UFC Dana White, la jeune femme de 24 ans a réussi à frustrer l’une des meilleures boxeuses de la planète.

Shields, qui a battu Marie Eve Dicaire pour conserver ses titres mondiaux incontestés des super-poids welters, a été interrogé sur Paul à la suite du combat de Mike Tyson avec Roy Jones Jr.

La star des médias sociaux a assommé Nate Robinson sur cette carte, mais était bientôt dans la ligne de mire de Shields.

«Moi, Claressa Shields, je vais hurler le cul de Jake Paul! Il peut venir sur le ring pesant 180 livres et je viendrai peser 168 et je vais le battre », a déclaré Shields à TMZ Sports.

Ed Mulholland / Salle de match

Jake est 3-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel

“Jake Paul fait son argent, il fait son truc, mais restez loin de nous, vrais combattants”, a ajouté Shields.

«Et quiconque dit ‘Oh, Jake Paul la détruira parce que c’est une femme’, je suis la plus grande femme! Alors, non, Jake Paul ne fera rien avec moi et s’il pense qu’il peut, il peut venir me voir.

«Je boxe depuis 14 ans, 2 Jeux Olympiques, mais ils donneraient toujours un signe de tête à Jake Paul parce que c’est un homme. Et c’est comme si vous ne saviez rien.

En plus d’avoir remporté deux médailles d’or olympiques en 2016 puis 2020, Shields a également remporté plusieurs titres dans trois catégories de poids différentes pour consolider son statut au sommet du classement Ring Magazine.

@Claressashields (Twitter)

Jon Jones aide le champion du monde de boxe à faire la transition vers le MMA

Ayant réalisé pratiquement tout ce qu’il y a à faire en boxe amateur et professionnelle, la joueuse de 26 ans s’essayera au MMA professionnel avec la Professional Fighters League (PFL) à Atlantic City le 10 juin.

Shields travaille avec l’ancien champion des poids légers et lourds de l’UFC Jon Jones au Nouveau-Mexique