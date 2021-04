La championne du monde de boxe Claressa Shields fera ses débuts professionnels en MMA à la Professional Fighters League le 10 juin

Claressa Shields fera ses débuts professionnels en MMA le 10 juin lorsqu’elle affrontera Brittney Elkin dans la Professional Fighters League.

Le double médaillé d’or olympique détient des titres mondiaux dans trois catégories de poids dans le jeu de boxe professionnelle et veut conquérir un deuxième sport de combat.

Stéphanie Trapp / SHOWTIME

Claressa Shields a réalisé tout ce qu’il y a à faire dans la boxe féminine en tant qu’amatrice et professionnelle

Shields a commencé à s’entraîner aux côtés de Jon Jones et Holly Holm à la Jackson Wink MMA Academy à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, à la fin de l’année dernière.

«Je suis très enthousiaste à l’idée de consolider mon héritage en tant que« la plus grande femme de tous les temps », a déclaré Shields. «J’ai hâte d’entrer dans la cage de la PFL pour la première fois le 10 juin et de montrer au monde que je ne recule jamais devant un défi. J’ai montré que je suis le meilleur boxeur du monde, et finalement j’ai l’intention de faire la même chose en tant qu’artiste martial mixte.

Après avoir remporté l’or olympique à Londres et à Rio de Janeiro, Shields a une fiche de 11-0 en tant que boxeur professionnel. Elle n’a pas l’intention d’abandonner sa carrière de boxeuse tout en poursuivant la gloire du MMA, unifiant les quatre principaux titres des poids moyens légers en mars dernier avec une décision unanime sur Marie-Eve Dicaire.

Malgré son passage au MMA, une bagarre avec Savannah Marshall est toujours attendue sur toute la ligne, avec le Britannique donnant une défaite à Shields lorsqu’ils se sont rencontrés dans les rangs amateurs.

Bien que le couple se soit engagé dans des allers-retours sur Twitter, il semble qu’une éventuelle réunion dans les rangs payés doive attendre pour le moment.

Elkin a 3-6 ans dans une carrière de MMA qui a inclus des combats dans Bellator et la PFL. Elle a été interdite par la double championne olympique de judo en judo Kayla Harrison au premier tour des débuts de Harrison en MMA en 2018.