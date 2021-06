La chance de Damian Lillard de gagner gros à Portland

Damien Lillard Il fait partie des joueurs qui feront le plus de bruit cet été avec son éventuel départ. Les Rumeurs NBA sont déjà chargés avec des destinations possibles pour la base de données Portland Trail Blazers, et la réalité est que son départ est de plus en plus proche selon les dernières informations émanant du propre environnement du joueur.

Damian Lillard veut gagner, il veut faire les choses en grand, et cela ne peut être réalisé qu’en dehors de Portland, formant des Big-Three légendaires comme celui qu’ils ont réussi à générer dans les Brooklyn Nets ou dans le passé avec les Golden State Warriors , Miami Heat … équipe dans laquelle nous verrons, un secret. L’objectif, déjà connu : remporter, cette fois, la bague tant convoitée.