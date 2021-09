La chance de la blessure maudite des Ravens continue

Il y a des pré-saisons difficiles, et puis il y a ce qui est arrivé aux Ravens de Baltimore.

Jeudi, selon NFL Network, le demi de coin des Ravens Marcus Peters et le porteur de ballon Gus Edwards ont été blessés lors de jeux successifs. Adam Schefter d’ESPN a rapporté que l’équipe craignait que les deux joueurs aient déchiré leurs ACL, ce qui signifierait que les deux sont absents pour la saison.

Pour répéter, Peters et Edwards ont été blessés lors de matchs consécutifs, après quoi l’entraîneur de Baltimore, John Harbaugh, a annulé le reste de l’entraînement.

La bonne nouvelle est que Peters et Edwards ont tous deux renégocié leurs contrats à Baltimore et avaient des garanties pour cette année. La difficulté pour les Ravens est que les deux joueurs étaient des éléments importants des plans de l’équipe pour 2021. Et leurs blessures ne sont pas les seules majeures à tester la profondeur des Ravens avant leur premier match de saison lundi soir.

Si Peters et Edwards ont besoin d’une opération de fin de saison, ils rejoindraient le porteur de ballon JK Dobbins, qui s’est déchiré le LCA cette pré-saison, dans la réserve des blessés. Le secondeur LJ Fort a subi la même blessure lors du deuxième match préparatoire. Le receveur recrue Rashod Bateman, l’un des choix de première ronde de l’équipe, a subi une opération à l’aine le mois dernier et commencera la saison sur la liste des blessés, tout comme le receveur Miles Boykin. Le juge Hill, un autre porteur de ballon, s’est déchiré le talon d’Achille cet été, mais a été annulé en conséquence.

Les bonnes équipes ont de la profondeur. Le problème, c’est qu’Edwards était la profondeur des Ravens dans la salle des coureurs. Il était la raison pour laquelle Baltimore n’a pas fait d’échange majeur ou de signature après la chute de Dobbins. Maintenant, il est probable que les deux soient absents pour l’année, et les deux principaux membres du champ arrière de l’attaque au sol la mieux classée de la saison dernière sont partis en l’espace de deux semaines. Le tout avant le premier snap de la saison régulière.

Les Ravens ont actuellement Ty’Son Williams et Trenton Cannon sur leur alignement en tant que demi offensif. Williams était un joueur autonome non repêché en 2020. Cannon était un choix de sixième ronde des Jets en 2018 et a passé la saison dernière avec les Panthers avant d’être coupé la semaine dernière. Baltimore a signé Cannon mercredi. Williams n’a jamais joué en saison régulière et Cannon a 146 verges au sol en carrière.

Baltimore a deux options plus prolifiques dans l’équipe d’entraînement : Le’Veon Bell et Devonta Freeman, qui ont signé avec eux jeudi après la blessure d’Edwards, selon ESPN. D’autres porteurs de ballon vétérans, dont Latavius ​​Murray, sont disponibles en tant qu’agents libres et des joueurs, dont David Johnson de Houston, pourraient être disponibles en tant que cibles commerciales.

Il est presque inévitable que le jeu de course des Ravens souffre après avoir perdu trois joueurs, mais le plan de Baltimore est bien adapté pour compenser une partie de la différence. Les Ravens avaient la quatrième meilleure ligne offensive de blocage de course la saison dernière et ont le quart-arrière Lamar Jackson, qui oblige les défenses à jouer à 11 contre 11 sur pratiquement chaque snap.

Leur régime de couverture, cependant, peut avoir plus de difficulté à expliquer la perte de Peters. Les Ravens ont besoin de bons joueurs d’homme à homme (comme Peters) dans le secondaire afin que leur front défensif soit libre de blitzer au cœur du désir du coordinateur défensif Wink Martindale. La perte de Peters met la pression sur le corner Marlon Humphrey, qui sera clairement non. 1 au lieu de faire partie d’un tandem de Pro Bowlers à plusieurs reprises. Baltimore a une certaine profondeur dans le coin des machines à sous Tavon Young et Jimmy Smith, bien que Smith ait 33 ans et n’ait pas joué une saison complète depuis 2015 en raison de blessures.

S’il y a une doublure argentée pour Baltimore, c’est que la NFL a adopté le changement de règles 2020 qui permet aux équipes de ramener un nombre illimité de joueurs de la liste de réserve des blessés. Le changement leur permet également de ramener un joueur après avoir raté trois matchs, et non l’exigence précédente de huit semaines, ce qui signifie que les Ravens pourraient avoir Bateman et Boykin de retour début octobre. Baltimore espérait déjà développer un jeu de passes plus explosif en 2021 ; cette tâche s’accompagne désormais d’une pression supplémentaire pour tenir compte des pertes en défense et dans le jeu de course.

C’est avant tout un coup dur pour les joueurs blessés, puis pour les Corbeaux, et ensuite pour tous ceux qui apprécient le bon football. Chaque équipe de la NFL gère les blessures, mais chaque saison, il y a une équipe ou deux qui sont si durement touchées que cela change véritablement le paysage de la ligue. Baltimore, dans l’AFC North compétitif, a peut-être dépassé le point de basculement avant même le début de la saison.

