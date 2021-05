La chance de Leclerc va-t-elle changer à la maison? Sept points de discussion du GP de Monaco · .

Depuis sa retraite de la tête de son événement à domicile en 2017, Charles Leclerc a eu une mauvaise chance à Monaco. Cela changera-t-il au retour de la F1 après son absence forcée par Covid?

Voici les points de discussion pour la course de ce week-end.

Changement de chance pour Leclerc?

Charles Leclerc regardait le Grand Prix de Monaco depuis un appartement au-dessus de la ligne droite des stands. Il n’aurait peut-être jamais imaginé qu’il y participerait un jour, et s’il l’avait fait, il aurait sûrement espéré plus de chance.

Une panne de disque de frein l’a envoyé à l’arrière de Hartley lors de ses débuts en 2018. Un an plus tard, il avait l’air en forme pendant les essais, mais Ferrari a pris la décision insondable de ne pas l’envoyer pour une deuxième manche en Q1, et il a été éliminé. Condamné à partir près du fond, il se retira tôt après le contact.

Sa chance n’a pas été meilleure en Formule 2, où il a mené sa première course sur la piste depuis la pole position, jusqu’à ce que son équipe ne parvienne pas à monter correctement l’une de ses roues lors d’un arrêt au stand.

Le tir de Verstappen lors d’une victoire vitale

Verstappen a chassé Hamilton à Monaco il y a deux ans Selon les normes de la Formule 1, Monaco est une piste extrêmement lente. Pirelli apportera les pneus les plus souples disponibles pour cette course – et ils se révéleront probablement durs pour l’adhérence limitée disponible.

Dans la bagarre entre Mercedes et Red Bull, cela pourrait faire pencher la balance en faveur des challengers. Jusqu’à présent cette année, Red Bull a généralement été plus rapide sur des composés plus tendres, ce qui explique également pourquoi Mercedes a eu tendance à être plus compétitive le jour de la course.

Max Verstappen a donc une opportunité vitale de couper l’avance de 14 points de Lewis Hamilton en tête du classement. Si le pilote Mercedes remporte une quatrième victoire sur les cinq premières courses, sur une piste qui sur le papier devrait bien convenir à ses rivaux, ce combat pour le championnat commencera à ressembler beaucoup plus aux défaites Mercedes passées.

Verstappen a volé sur ce circuit dans le passé, mais n’a jamais atteint le podium. Il a terminé deuxième sur la route la dernière fois, mais une pénalité de cinq secondes l’a relégué au quatrième rang.

Trafic et “ coéquipiers ”

Les embouteillages à Monaco sont un problème régulier L’autre caractéristique déterminante du circuit de Monaco est ses limites étroites et l’énorme difficulté que cela pose lorsque les voitures arrivent sur le trafic. Cela figurera dans les calculs des équipes non seulement lorsqu’elles arriveront au tour des voitures plus lentes, mais aussi lorsqu’elles devront planifier leurs arrêts aux stands et émerger au milieu de terrain.

Cela va mettre les stratèges sous pression. Sur d’autres circuits, ils ont le luxe de savoir qu’ils peuvent s’arrêter un peu tôt, sortir derrière une voiture plus lente et perdre peu de temps à les dépasser avec des pneus neufs et un DRS. Ce n’est pas le cas à Monaco – se mettre en bouteille derrière une autre voiture est tout simplement trop coûteux.

Les relations entre des équipes prétendument rivales pourraient cependant jouer un rôle important. Il y a trois ans, les progrès de Hamilton et Verstappen ont été facilités lorsqu’ils sont sortis des stands derrière des «partenaires de marque». Le pilote junior Mercedes Esteban Ocon n’a pas posé de problème à Hamilton, et Brendon Hartley de l’équipe junior Red Bull Toro Rosso s’est peu battu contre Verstappen.

Le pilote Williams et le junior Mercedes George Russell ont récemment décrit Hamilton et Valtteri Bottas comme ses “ coéquipiers ”, de sorte qu’ils peuvent vraisemblablement s’attendre à un chemin plus facile après sa FW43B dimanche.

Quatre rookies monégasques

Tsunoda fait face à son défi le plus difficile à ce jour dans une voiture de F1 Quatre pilotes affronteront Monaco dans une voiture de Formule 1 pour la première fois cette année – et l’un d’eux est un nouveau venu sur le site.

Yuki Tsunoda d’AlphaTauri n’a jamais couru à Monaco auparavant. Il espère que son expérience dans le Grand Prix de Macao comptera en sa faveur, bien que cela puisse fournir un meilleur cadre de référence pour le circuit beaucoup plus rapide de Bakou qui accueillera la sixième manche. Son expérience du Grand Prix de Pau 2019, où il a terminé sur le podium derrière Billy Monger et Nicolai Kjaergaard, pourrait être plus utile.

«Il y a de nombreux facteurs inhabituels à propos de ce week-end», dit-il. «Ce n’est que pendant que nous étions en Espagne que j’ai appris que vous vous entraîniez jeudi sans temps de piste vendredi. Je vais devoir m’assurer de ne pas perdre de concentration ou de concentration, mais je suis sûr que je peux m’adapter. J’ai passé beaucoup de temps sur le simulateur à me préparer. »

Le couple Haas Mick Schumacher et Nikita Mazepin peuvent au moins se rabattre sur leur expérience de Formule 2 à partir de 2019. Il en sera de même pour le pilote Williams Nicholas Latifi, ayant raté l’occasion de courir à Monaco lors de sa campagne recrue car elle a été annulée en raison de la pandémie.

Voitures plus lentes, meilleure course?

Les voitures de Formule 1 ne courent pas à merveille sur des circuits spécialement conçus – d’où les nouvelles réglementations aérodynamiques drastiques qui entreront en vigueur l’année prochaine. Autour de Monaco, le dépassement est pratiquement impossible.

Comme la Formule E l’a démontré il y a deux semaines, des voitures plus lentes et plus étroites peuvent faire une meilleure course autour du même tracé. Matière à réflexion pour la F1?

Tous à bord

Williams atteint une course marquante, mais a besoin de quelques points Comme les voitures de F1 ne peuvent rien passer aussi facilement sur cette piste que leurs homologues de Formule E, ce site offre l’occasion à quelqu’un de bien se qualifier et de mener un train de rivaux frustrés vers le drapeau à damier. . Alors, qui a “ surclassé la voiture ” jusqu’à présent cette année?

George Russell est un candidat évident, ayant emmené à plusieurs reprises sa Williams en Q2. L’équipe affichera un logo spécial sur sa voiture pour la course de ce week-end, marquant son 750e départ, alors quel meilleur moment pour enfin mettre fin à leur plus longue séquence sans point?

Esteban Ocon d’Alpine s’est également bien qualifié lors des dernières courses et pense que Monaco pourrait être sa meilleure chance d’en placer une sur McLaren et Ferrari.

Le retour à la normalité?

Analyse: le changement qui a permis à McLaren et à d’autres équipes de F1 de proposer des livrées uniquesMonaco est le premier site visité par la Formule 1 cette année qui n’a pas pu organiser une manche du championnat de l’année dernière en raison de Covid-19. Il verra également le retour bienvenu des fans en nombre important – les stands seront à 40% de capacité ce week-end.

C’est un pas bienvenu dans la bonne direction, même si cela ne ressemblera pas à un Grand Prix de Monaco normal, déclare Lando Norris.

«Je pense que c’est la première piste de rue sur laquelle nous retournons depuis Covid», a déclaré le pilote McLaren. «À certains égards, nous n’avions pas beaucoup de fans là-bas maintenant.

«Mais c’est la première piste de rue, donc je suppose que lorsque vous allez à Monaco, 50% de l’excitation est tout le reste du Spa bar qui fait le tour de la piste. Je suis donc sûr que ce ne sera pas aussi glorieux et spectaculaire que d’habitude, mais ce sera toujours l’une des meilleures courses.

Dans un autre changement, McLaren exécutera une livrée spéciale et unique du Golfe pour ce week-end, qui s’étendra à leurs voitures, camping-car, combinaisons des pilotes et plus encore.

À toi

Selon vous, qui sera l’équipe à battre au Grand Prix de Monaco? Donnez votre avis ci-dessous.

Et n’oubliez pas de saisir vos pronostics pour la course de ce week-end. Vous pouvez modifier vos pronostics jusqu’au début des qualifications:

